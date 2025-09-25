林佳龍訪問歐中共嗆竄訪 外交部：無權評論我與他國互動

林佳龍訪問歐洲，最後一站順利訪問中國大陸外交部長王毅前腳才剛走的奧地利，被我方解讀為外交突破。中方指竄訪不改變一中格局，外交部發言人蕭光偉回應指，我國與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的客觀事實，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際社會公認事實，「中華人民共和國無權評論我國與他國互動交往。」

王毅才剛離開奧地利維也納，林佳龍後腳就到，傳兩人只隔一天就可能在機場擦身而過。接著，路透報導，林佳龍在聯合國大會開會期間現身紐約，22日出席了由顧問公司「美國全球戰略」舉辦的招待會，「美國全球戰略」是由美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）和前國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）成立的顧問公司。

從帛琉總統府臉書的照片中可見，林佳龍、葛瑞和帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）23日參加一場名為台灣友誼之夜的活動；帛琉總統府指，惠恕仁在聯大開會期間於紐約會晤林佳龍及我駐美代表俞大㵢。

路透稱，自1971年中國成為聯合國會員後，台灣被禁止出席聯合國大會的官方活動，而這是已知的台灣外交部長首次在聯合國大會周（UNGA Week）期間前往紐約。

對此，我外交部沒有評論。

至於中國外交部指林佳龍竄訪歐洲不改變一中格局，蕭光偉指出，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實，外交部予以嚴正駁斥。

蕭光偉表示，林佳龍此行訪問奧地利等歐洲國家，推廣台灣多元文化，獲得各界熱烈迴響，有助深化台歐人民友誼，彰顯民主與多元文化的共同價值，外交部將持續秉持「總合外交」理念，台灣將持續與各理念相近國家深化交往，深化民主價值連結。

