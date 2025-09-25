林佳龍訪問歐中共嗆竄訪 外交部：無權評論我與他國互動
林佳龍訪問歐洲，最後一站順利訪問中國大陸外交部長王毅前腳才剛走的奧地利，被我方解讀為外交突破。中方指竄訪不改變一中格局，外交部發言人蕭光偉回應指，我國與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的客觀事實，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際社會公認事實，「中華人民共和國無權評論我國與他國互動交往。」
王毅才剛離開奧地利維也納，林佳龍後腳就到，傳兩人只隔一天就可能在機場擦身而過。接著，路透報導，林佳龍在聯合國大會開會期間現身紐約，22日出席了由顧問公司「美國全球戰略」舉辦的招待會，「美國全球戰略」是由美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）和前國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）成立的顧問公司。
從帛琉總統府臉書的照片中可見，林佳龍、葛瑞和帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）23日參加一場名為台灣友誼之夜的活動；帛琉總統府指，惠恕仁在聯大開會期間於紐約會晤林佳龍及我駐美代表俞大㵢。
路透稱，自1971年中國成為聯合國會員後，台灣被禁止出席聯合國大會的官方活動，而這是已知的台灣外交部長首次在聯合國大會周（UNGA Week）期間前往紐約。
對此，我外交部沒有評論。
至於中國外交部指林佳龍竄訪歐洲不改變一中格局，蕭光偉指出，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實，外交部予以嚴正駁斥。
蕭光偉表示，林佳龍此行訪問奧地利等歐洲國家，推廣台灣多元文化，獲得各界熱烈迴響，有助深化台歐人民友誼，彰顯民主與多元文化的共同價值，外交部將持續秉持「總合外交」理念，台灣將持續與各理念相近國家深化交往，深化民主價值連結。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言