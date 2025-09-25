蕭萬長：川普使自由貿易精神解體 小經濟體幾無所反擊

理律法律事務所慶祝成立60周年，今天在政治大學公企中心舉行「從法制到法治，以臻良制」研討會。前副總統蕭萬長應邀開幕致詞表示，美國總統川普的單邊主義，尤其是關稅政策，使自由貿易精神蕩然無存，強者為所欲為，小經濟體幾乎無所反擊。

蕭萬長說，記得10年前理律慶祝50周年，當時自己也應邀祝賀。最近10年對60年的理律來說，不算是太長的時間，但這段日子的區域與全球，都發生了巨大變化，嚴重挑戰世界經濟秩序與政治環境。尤其最近幾個月來，美國川普政府的關稅政策，重新塑造政經關係，國內也面臨如何突破當前法制困境，建立永續發展的良制法制。所以對於理律本次研討會能以永續發展、從法制到法治為主題，展現出超越空間的宏觀視野，他要表示讚許。

蕭萬長讚揚理律，一甲子前成立至今，已發展為國內、國際知名的法律事務所，理律的發展，正好與我國過去60年的發展相契合。1970年代台灣經濟發展，理律協助經濟法制走向國際化、法治化，協助外商在台灣經濟中扮演重要角色與地位，在邁向國際化過程中，對產業經濟發展、產業開放、市場保護之間的發展瓶頸與困境，提出有效的行動方案，協助台灣超越發展障礙。

他話鋒一轉表示，十幾年來世界貿易發展面臨重大挑戰，一是世界經濟強權興起，美中兩大強權為主軸的體系逐漸成為關鍵力量，使全球化貿易觀念面臨衝擊而式微。二是隨著全球化而創立的多邊主義，是自由貿易的基礎，但川普的單邊主義，尤其是關稅政策，使WTO提倡的精神為之解體，甚至變成甚至變成國家外交的談判手段，全球貿易回到1990年前的單邊主義，自由貿易精神蕩然無存，由強者決定規格，為所欲為，小經濟體幾乎無所反擊。三是更多永續發展議題納入世界貿易規範，例如碳排放、企業AI運用與倫理等，這些新興產業發展與國際貿易的重要議題，對大多數經濟體，需要更多法律方面規範。企業管理涵蓋範圍，逐漸由企業組織，擴大到企業與環境之間的永續發展。永續發展的價值核心不只是企業本身，更擴至人類生存發展的永續。理律以這些作為六十周年研討會的核心主題，正顯示具備前瞻的國際世界視野，以及追求理想的崇高目標，令人非常肯定。

蕭萬長說，要在永續發展主軸下，如何協助國內產業因應與轉型，更如理律資深合夥律師陳長文所強調，永續發展不僅是經濟層面持續發展，更包含社會公平正義、環境變遷保護、治理清明有效，這些目標的實現，都高度需要成熟穩定公正、並且不斷自我完善的環境作為後盾。

蕭萬長說，我國產業以出口導向，目前正面臨諸多外部挑戰，尤其是美國政府出口關稅不確定因素，企業更需要更進一步的調整，才能與國際法制接軌，也才能建構社會與經濟發展的永續環境，讓百業興旺，民眾安居樂業，同時深化民主政治的基礎。

演講結束後，陳長文上前與蕭萬長擁抱。陳長文說，他記得當初理律慶祝50周年，蕭萬長就強調，「中華民國在台灣，最重要的就是開放與進步」，感謝他對社會的建言，以及給理律的鼓勵。。 理律法律事務所成立60周年，舉行「從法制到法治，以臻良制」研討會，前副總統蕭萬長（右）應邀致詞，與資深合夥人陳長文合影。記者胡經周／攝影

