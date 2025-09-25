前進花蓮！雲林送大批物資消毒水、30台重機械 張麗善再捐1月薪

花蓮縣光復鄉發生重大災情，雲林縣政府今天伸出援手，張麗善縣長協調各局處與民間單位，發揮快速救援行動，提供物資、消毒水、人力、重型機具支援，協助災後重建與清理工作。張麗善個人並捐出1個月薪資，花蓮重建略盡綿薄之力。

雲林縣環保局今天提供2萬16瓶消毒水並派出洗街霧砲消毒車，前往花蓮協助災後環境消毒工作。

縣府並號召雲林縣農會與各基層農會、雲林縣肉品市場、將軍企業社、瑞期、弘陽食品、VDS、TGC、臺旺食品、欣欣實業、元進莊、千巧谷、鈺統、立瑞食品、瓊埔合作農場、旺農及上豐環球企業、匯竑等企業，在花蓮災後短短一天內，募集大批物資，包括水、肉鬆、泡麵、營養棒、即食調理包、肉醬、寶寶粥、地瓜脆片、咖啡等，並迅速組織起來，積極投入物資運送工作。

雲林縣交通工務局並協請義力營造與新科營造兩家公司，提供挖掘機、推土機、小山貓、土車、水車、吊卡車等30台重型機具及37名專業人力支援，預定明天上午組成救災隊伍前進災區，下午約4點進駐花蓮光復糖廠。投入救災支援行動，協助開挖道路、清理災區、運送物資等重建工作。

張麗善並也宣布捐助1個月資，她表示，颱風重創花蓮，災後除房舍修繕，第一時間大規模環境消毒也很重要，降低病媒蚊滋生避免爆發疫情，雲林願意與花蓮並肩同行，將這批物資送到最需要的社區，幫助清理積水、公共場域消毒。

她強調，災害考驗的是地方的韌性，更展現台灣彼此守望相助的力量。災後重建不僅需要物資援助，雲林會持續關心災後復建進展並提供必要的協助，期讓花蓮鄉親早日重建家園恢復正常生活。 雲林縣府募集大批物資、消毒水及各類大型機具，將前進花蓮投入協助災區復建工作。記者蔡維斌／攝影 雲林縣府募集大批物資、消毒水及各類大型機具，將前進花蓮投入協助災區復建工作。記者蔡維斌／攝影 雲林縣府募集大批物資、消毒水及各類大型機具，將前進花蓮投入協助災區復建工作。記者蔡維斌／攝影

