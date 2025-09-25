聽新聞
國慶倒數！凱道今晚間11時起交管 總統府周邊人車管制公布了
雙十國慶將至，為配合國慶大會各項慶祝活動，國慶籌備委員會表示，總統府周邊區域自今天晚間11時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，國慶大會預演活動將於10月6日下午1時於府前展開，周遭區域將自當日上午10時至傍晚5時實施車輛管制，請用路人注意管制訊息。
慶籌會表示，國慶大會預演活動將於10月6日下午1時於府前展開，周遭區域將自當日上午10時至傍晚5時實施車輛管制，歡迎民眾到總統府前南北廣場觀賞精采表演。
慶籌會指出，10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動，實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自10月9日晚間10時至10日下午1時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至下午1時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。
慶籌會提醒，國慶日當日總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站瀏覽查詢。另外也請受邀觀禮的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具前往參加活動，避免壅塞造成不便。
