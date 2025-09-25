遭「假郭正亮」發文批流氓 趙少康：寫一個我告一個

國民黨主席選舉將至，前立委郭正亮近日遭網路社群帳號冒名發文，批媒體人趙少康「政治流氓」，郭澄清自己無臉書或Threads帳號，稱已向刑事警察局檢舉，趙少康今早9時許也到台北市中山警分局報案提告妨害名譽等罪。

趙少康說，今天報案提告想查出背後是誰以假帳號冒名發文攻擊，整件事有兩種可能，一是民進黨來亂，二是黨內人士互鬥，他不希望是黨內互鬥，而國民黨的選舉，民進黨別來插花。

聽說此次事件背後有幾十間公關行銷公司在操作，動用百台電腦操作假帳號進行攻擊，而且這些公司過去都常替民進黨做事，他前天一說要提告，攻勢就有所收斂，果然走司法途徑還是有效果，「我不是候選人，卻遭受那麼多攻擊」，希望這些公關公司不要再搞事，「你們寫一個我告一個」。

針對行政院長卓榮泰到花蓮勘災時與立委傅崐萁爆爭吵，趙少康說，發生災情中央地方都有責任，但這個時候應全力救災，此時究責沒意義，在媒體鏡頭前大吵更是不堪。

據悉，該Threads帳號貼文批評趙少康，不僅教唆台北市前市長郝龍斌逃避辯論，還煽動黨員抵制前立委鄭麗文和孫文學校總校長張亞中，「算什麼政治金童，簡直政治流氓」。

事件曝光，郭正亮陸續在政論節目上澄清，自己沒有臉書或Threads帳號，被冒名是無妄之災，經向刑事警察局檢舉，該帳號及相關新聞都已下架。

