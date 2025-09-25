中稱林佳龍竄訪不改變一中 外交部：荒唐、扭曲歷史

外交部長林佳龍訪歐行時間與中國外長王毅部分重疊，中方指竄訪不改變一中格局。外交部發言人蕭光偉今天嚴正駁斥，中國貶低台灣主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史，台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的客觀事實。

中國外長王毅上週才離開奧地利維也納，外交部長林佳龍就出訪維也納。中國外交部發言人郭嘉昆22日在記者會表示，中方堅決反對邦交國與台灣開展任何形式官方往來，敦促有關國家恪守一個中國原則；並稱「狹洋謀獨」不會得逞，直指民進黨「搞竄訪」不改變一中格局。

外交部發言人蕭光偉上午透過文字告訴中央社，中國貶低台灣主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實，外交部予以嚴正駁斥。

蕭光偉說，外交部並再次強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的客觀事實。中華民國台灣是主權獨立的國家，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際社會公認事實，中華人民共和國無權評論我國與他國互動交往。

蕭光偉強調，林佳龍此行訪問奧地利等歐洲國家，推廣台灣多元文化，獲得各界熱烈迴響，有助深化台歐人民友誼，彰顯民主與多元文化的共同價值。外交部將持續秉持「總合外交」理念，台灣將持續與各理念相近國家深化交往，深化民主價值連結。

