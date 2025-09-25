民進黨有「共諜」是真的！賴總統前機要吳尚雨判4年 4人最重判10年

台北地方法院審理民進黨黨工違反國安法、國家機密保護法「共諜案」，審判中4人羈押禁見，合議庭速審速結，今天宣判，時任賴清德副總統機要吳尚雨認罪，獲判有期徒刑4年，其餘被告也分別判刑。

合議庭分案審理時，有4人在押，分別是時任賴清德副總統機要的總統府前諮議吳尚雨、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑。

法院今天宣判，吳尚雨判有期徒刑4年、黃取榮判有期徒刑10年、邱世元判有期徒刑6年2月、何仁傑判有期徒刑8年2月。本案可上訴。

吳尚雨審判中承認犯罪事實、承認罪名，本月5日獲裁定以50萬元交保、8日辦保完成，吳辦保流程與民眾黨前主席柯文哲以7000萬元辦保的時序「重疊」，因此未被關注。

其餘黃取榮等人不認罪。有人供稱，交付大陸情工的資料是拼湊現成的資訊、資訊根本不具情報價值，且對岸情工很好胡弄，未被法官採信。

本案今年6月10日起訴，合議庭密集審理2個月即結案，原因為審理國安案件，有關司法、司法行政人員有保密義務，甚至受入出境管制；今年司法界事務重整在8月28日，為避免「換人審理」有更多公務員接觸案卷致「匡列」限制對象過廣，合議庭決定在事務重分配前快馬加鞭審案。

檢調調查，黃取榮曾在大陸經商，2017年起遭大陸情工吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌吸收邱世元參與洩密，檢調調查，黃、邱分別收取工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

檢調2025年2月18日發動第1波搜索、約談，2月19日邱世元、黃取榮遭聲押禁見獲准，2月23日檢調第2波搜索吳尚雨、2月24日也聲押吳獲准，4月10日檢調第3波搜索何仁傑，再聲押何仁傑獲准。

黃取榮、邱世元遭大陸情工金錢收買後，向吳尚雨、何仁傑刺探、蒐集包括總統、副總統參訪友邦的公務秘密，檢調發動多次偵蒐、蒐證。

檢方起訴時，對黃取榮合計求處有期徒刑18年6月，對何仁傑求處有期徒刑9年以上徒刑，對邱世元求處有期徒刑8年以上徒刑，對吳尚雨求處有期徒刑5年以上徒刑，相關犯罪所得則建請法院宣告沒收。 前總統府總統辦公室諮議吳尚雨。圖／聯合報系資料照片 時任外交部部長吳釗燮秘書何仁傑。圖／聯合報系資料照片 民進黨民主學院前副主任邱世元。圖／聯合報系資料照片 總統賴清德。圖／民進黨提供

