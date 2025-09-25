快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

民進黨有「共諜」是真的！賴總統前機要吳尚雨判4年 4人最重判10年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民進黨新北市議員李余典特別助理黃取榮。圖／聯合報系資料照片
民進黨新北市議員李余典特別助理黃取榮。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院審理民進黨黨工違反國安法、國家機密保護法「共諜案」，審判中4人羈押禁見，合議庭速審速結，今天宣判，時任賴清德副總統機要吳尚雨認罪，獲判有期徒刑4年，其餘被告也分別判刑。

合議庭分案審理時，有4人在押，分別是時任賴清德副總統機要的總統府前諮議吳尚雨、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑。

法院今天宣判，吳尚雨判有期徒刑4年、黃取榮判有期徒刑10年、邱世元判有期徒刑6年2月、何仁傑判有期徒刑8年2月。本案可上訴。

吳尚雨審判中承認犯罪事實、承認罪名，本月5日獲裁定以50萬元交保、8日辦保完成，吳辦保流程與民眾黨前主席柯文哲以7000萬元辦保的時序「重疊」，因此未被關注。

其餘黃取榮等人不認罪。有人供稱，交付大陸情工的資料是拼湊現成的資訊、資訊根本不具情報價值，且對岸情工很好胡弄，未被法官採信。

本案今年6月10日起訴，合議庭密集審理2個月即結案，原因為審理國安案件，有關司法、司法行政人員有保密義務，甚至受入出境管制；今年司法界事務重整在8月28日，為避免「換人審理」有更多公務員接觸案卷致「匡列」限制對象過廣，合議庭決定在事務重分配前快馬加鞭審案。

檢調調查，黃取榮曾在大陸經商，2017年起遭大陸情工吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌吸收邱世元參與洩密，檢調調查，黃、邱分別收取工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

檢調2025年2月18日發動第1波搜索、約談，2月19日邱世元、黃取榮遭聲押禁見獲准，2月23日檢調第2波搜索吳尚雨、2月24日也聲押吳獲准，4月10日檢調第3波搜索何仁傑，再聲押何仁傑獲准。

黃取榮、邱世元遭大陸情工金錢收買後，向吳尚雨、何仁傑刺探、蒐集包括總統、副總統參訪友邦的公務秘密，檢調發動多次偵蒐、蒐證。

檢方起訴時，對黃取榮合計求處有期徒刑18年6月，對何仁傑求處有期徒刑9年以上徒刑，對邱世元求處有期徒刑8年以上徒刑，對吳尚雨求處有期徒刑5年以上徒刑，相關犯罪所得則建請法院宣告沒收。

前總統府總統辦公室諮議吳尚雨。圖／聯合報系資料照片
前總統府總統辦公室諮議吳尚雨。圖／聯合報系資料照片
時任外交部部長吳釗燮秘書何仁傑。圖／聯合報系資料照片
時任外交部部長吳釗燮秘書何仁傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨民主學院前副主任邱世元。圖／聯合報系資料照片
民進黨民主學院前副主任邱世元。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德。圖／民進黨提供
總統賴清德。圖／民進黨提供

黃取榮 吳尚雨 檢調

延伸閱讀

遭外流綠委群組對話怒退群 王定宇出聲了：真相只有對造謠者有殺傷力

綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

相關新聞

影／花蓮洪災嘉邑行善團直擊災區 厚泥巴像牆堆滿屋內慘不忍睹

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復...

國慶倒數！凱道今晚間11時起交管 總統府周邊人車管制公布了

雙十國慶將至，為配合國慶大會各項慶祝活動，國慶籌備委員會表示，總統府周邊區域自今天晚間11時起，分階段實施夜間標點畫線作...

遭「假郭正亮」發文批流氓 趙少康：寫一個我告一個

國民黨主席選舉將至，前立委郭正亮近日遭網路社群帳號冒名發文，批媒體人趙少康「政治流氓」，郭澄清自己無臉書或Threads...

民進黨有「共諜」是真的！賴總統前機要吳尚雨判4年 4人最重判10年

台北地方法院審理民進黨黨工違反國安法、國家機密保護法「共諜案」，審判中4人羈押禁見，合議庭速審速結，今天宣判，時任賴清德...

要求殺傷力消息截圖外流後退群 王定宇：傅崐萁不做事罵人轉移焦點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組包括綠委王定宇等，流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。王...

韓國瑜今率朝野立委訪日 下午拜會麻生太郎

立法院長韓國瑜今天率朝野立委出訪日本，他於出發前在機場表示，此行有三個目的，包含應日華懇多次邀約，先前因國內政局紛擾再加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。