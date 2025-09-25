海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄涉貪，2024年8月27日遭桃檢起訴，具體求刑12年。然而，案件起訴一年多來，承審法官人事異動頻繁，兩度換審判長、受命法官，合議庭成員也全換過，是承受太大壓力？還是有外力介入？還是純屬巧合？9月確定由新人法官中籤，但「分案」過程有諸多與歷來做法有「異」，不僅讓案件的審理進程增添變數，也引來法界、政界揣想。

2025-09-25 09:00