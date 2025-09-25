快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
花蓮洪災，高雄特搜隊員今天自救出受困家門的夫婦。記者林保光／翻攝
花蓮光復鄉堰塞湖溢流造成洪災，高雄特搜隊挨家挨戶尋找失蹤者，發1棟樓房的大門遭泥土堵住大門，1對夫婦受困自家屋內，見搜救隊員大聲呼救，從2樓救下他們，交由當地社會局安置。

這對夫婦災民在洪災發生時，關門躲在家裡，不料滾滾泥水退去後，泥土掩沒家門，他們求救無門，只能待在住處等待救援。

​高雄特搜隊員今天上午在花蓮光復鄉挨家挨戶搜尋失蹤者，在中華路靠近這對夫婦家，這對夫婦如見救星，在2樓呼救，特搜人員聞聲趕緊攀上樓安撫他們，才緩緩扶他們踩棚架，沿屋外圍牆，以板凳當臨時階梯，救夫婦脫困。

堰塞湖 馬太鞍溪

