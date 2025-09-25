影／花蓮洪災泥土封門困3天！高雄特搜隊攀牆 救出中華路老夫婦
花蓮光復鄉堰塞湖溢流造成洪災，高雄特搜隊挨家挨戶尋找失蹤者，發1棟樓房的大門遭泥土堵住大門，1對夫婦受困自家屋內，見搜救隊員大聲呼救，從2樓救下他們，交由當地社會局安置。
這對夫婦災民在洪災發生時，關門躲在家裡，不料滾滾泥水退去後，泥土掩沒家門，他們求救無門，只能待在住處等待救援。
高雄特搜隊員今天上午在花蓮光復鄉挨家挨戶搜尋失蹤者，在中華路靠近這對夫婦家，這對夫婦如見救星，在2樓呼救，特搜人員聞聲趕緊攀上樓安撫他們，才緩緩扶他們踩棚架，沿屋外圍牆，以板凳當臨時階梯，救夫婦脫困。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言