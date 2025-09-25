要求殺傷力消息截圖外流後退群 王定宇：傅崐萁不做事罵人轉移焦點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組包括綠委王定宇等，流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。王定宇今天表示，他只是點出事實，認為事實有殺傷力的，就是沒做事的人，其他都是小事。

王定宇指出，中央政府9次告訴地方政府要撤離，花蓮縣長徐榛蔚人在國外，也應該還是可以工作才對，如果能夠在9次要求撤離的時候，紮實的把9月初就公告的撤離計畫去執行，今天很多人不用傷心了。

王定宇說，這是一個基本客觀的事實，這個事實對於造謠帶風向的人才有殺傷力，說出事實才是真的體恤花蓮這些受災戶真實情況。

據悉，王定宇在昨天截圖被外流後退出民進黨團內部群組，王說，花蓮立委傅崐萁不做事，還罵救災的人，一切都是為了轉移焦點，真正的焦點就是災民，其他的都小事。

