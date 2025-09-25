要求殺傷力消息截圖外流後退群 王定宇：傅崐萁不做事罵人轉移焦點
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組包括綠委王定宇等，流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。王定宇今天表示，他只是點出事實，認為事實有殺傷力的，就是沒做事的人，其他都是小事。
王定宇指出，中央政府9次告訴地方政府要撤離，花蓮縣長徐榛蔚人在國外，也應該還是可以工作才對，如果能夠在9次要求撤離的時候，紮實的把9月初就公告的撤離計畫去執行，今天很多人不用傷心了。
王定宇說，這是一個基本客觀的事實，這個事實對於造謠帶風向的人才有殺傷力，說出事實才是真的體恤花蓮這些受災戶真實情況。
據悉，王定宇在昨天截圖被外流後退出民進黨團內部群組，王說，花蓮立委傅崐萁不做事，還罵救災的人，一切都是為了轉移焦點，真正的焦點就是災民，其他的都小事。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言