韓國瑜今率朝野立委訪日 下午拜會麻生太郎
立法院長韓國瑜今天率朝野立委出訪日本，他於出發前在機場表示，此行有三個目的，包含應日華懇多次邀約，先前因國內政局紛擾再加上大罷免而無法成行；華僑熱心邀請，所以將赴東京、大阪等地與僑界共聚一堂；赴大阪萬國博覽會為台灣館加油打氣，同時也向他國借鏡。
本報前天獨家報導，韓國瑜這次5天行程中，25、26日將拜會東京政要，27日再到大阪參訪萬國博覽會，此行預計見到日本前首相麻生太郎、日本國會議員等。韓國瑜今早出發前，約8時許率同行的朝野立委在松山機場接受媒體聯訪。
韓國瑜表示，這次與各黨團立委一同訪日主要有三個目的，第一，「日華議員懇談會（日華懇）」多次邀請中華民國立法院一同來做國會交流，前一陣子台灣政治環境的紛紛擾擾再加上大罷免，因此始終無法成行，現在也算是告一段落；對於這次邀約，三個黨團欣然接受，而他也兼任日台國會交流聯誼會的會長，因此就請三個黨團一同參加，希望跟日本國會交流可在各方面都能交換意見。
第二，很多華僑也熱心的邀請，包括東京、大阪等，國人文化、基因的特性就是濃濃的化不開的家鄉情誼，很多華僑人在異鄉打拚，但是心在家鄉，所以華僑多次表示能跟國內立委們情感交流，所以這次在東京、大阪都會與僑界共聚一堂。
第三，是因為大阪博覽會，萬國博覽會從1851年到現在70年來就是整個人類在科技、人文等各方面的最高展示跟藝術表現，這次台灣館在大阪有非常卓越亮眼的表現，所以這次大家也要過去幫台灣館加油打氣，同時他山之石可以借鏡，也看看其他國家的展示是如何取決最好精華的並帶回國內；因為這次台灣館表現亮眼，在展覽結束後，整個館也會遷移到台灣。也希望，這次訪日行能得到三個非常好的結論與交流。
立法院副院長江啟臣也到場送機，他表示，這一屆國會是三黨不過半，所以跟過往國會外交還是有點不一樣，從去年到今年各國來訪台灣的賓客中，不管是國會政要，甚至媒體、專家等，都會希望能到立法院交流，凸顯過去這段時間以來國會外交重要性，頻率、甚至會見階層都跟以往不一樣，也盼在正式邦交有限情況下，透過國會外交繼續拓展跟其他國家的關係。
