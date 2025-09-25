韓國瑜率團出發訪日 東京見前首相麻生等政要

立法院長韓國瑜今早率朝野立委出訪日本，展開為期5天行程、預計29日返台。將於25、26日拜會東京政要，27日再到大阪參訪萬國博覽會，此行預計見到日本前首相麻生太郎、日本國會議員等。

韓國瑜上任立法院長後，擔任立法院「台日交流聯誼會」會長，一直有意率團訪問日本，但由於適逢大罷免而未成行，近日應日本日華議員懇談會會長古屋圭司邀請，本次朝野出訪立委共11人前往日本東京都、大阪府進行國會外交，並參訪2025世界博覽會。

據了解，韓國瑜訪日團27日將從東京搭乘新幹線至大阪，一行人先到市區參訪，28日參訪「2025世界博覽會」，另外28日與29日將與僑界晚宴，29日大約中午返回台灣。 立法院長韓國瑜（前排右一）今早率朝野立委出訪日本，副院長江啟臣（前右二）到場送機。記者林俊良／攝影 立法院長韓國瑜（中）今早率朝野立委出訪日本，韓國瑜上任立法院長後，擔任立法院「台日交流聯誼會」會長，本次朝野出訪立委共11人前往日本東京、大阪進行國會外交，並參訪2025世界博覽會。記者林俊良／攝影

