光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

聯合報／ 記者翁至成張策王燕華／台北即時報導
光復溪缺口。記者劉學聖／攝影
光復溪缺口。記者劉學聖／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受傷送醫。災害搶救邁入第三天，意即進入黃金72小時最後關鍵，有住處難以進入、有地方甚至仍被淹沒，光復溪、馬太鞍溪交接處可能是失聯處，搜救單位需加緊行動。

由於洪水沖斷，影響多處橋梁與道路，災區交通受阻，救援部隊除徒步進入外，空勤總隊也動員直升機吊掛協助救災；軍警消人力分組深入災區，針對失聯人口展開地毯式搜索，同時設置臨時指揮所協調物資分配與災民安置。

儘管堰塞湖蓄水量已減少至2300萬噸、湖水已縮減75％，但紅色警戒仍未解除，無人機全天候監測堰塞湖水勢，避免再度潰決。

台東縣消防局、宜蘭縣消防局、新北市消防局特搜隊、台中市特搜大隊、高雄市特搜隊等單位，都動員人力馳援花蓮線光復鄉救災。

目前多數居民被安置在大進國小、馬太鞍教會，慈濟與紅十字會等民間團體也進駐志工協助救災並提供物資。

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷。記者翁至成／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷。記者翁至成／攝影
空勤總隊派出直升機協助救災。記者劉學聖／攝影
空勤總隊派出直升機協助救災。記者劉學聖／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷。記者劉學聖／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

