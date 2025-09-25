花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉大馬天主堂 主教黃兆明緊急公開信求援

強颱「樺加沙」帶來豪大雨，造成花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入大馬（馬太鞍）天主堂及周邊部落，導致教堂與多處住宅嚴重受災。災後畫面顯示，堂內長椅被洪水沖倒，泥水齊腰深，建築周邊積水泥濘，損失慘重。花蓮教區主教黃兆明昨天發布公開信指出，光復鄉大馬天主堂損毀嚴重，許多家庭陷入生活困境，急需外界伸出援手。

主教黃兆明表示，感謝各界關心與祈禱，並特別澄清，堂區神父呂德偉已平安脫困，於洪水爆發前1天清晨離開光復，目前人在花蓮市巴黎外方傳教會會館休息。黃兆明呼籲，社會大眾可透過3種方式協助災民：祈禱支持，為受災家庭、救援人員及重建工作祈禱，求天主賜下平安與力量。愛心捐獻，捐助經費支持災區急需的救援與重建工作。物資援助，目前急需乾糧、飲用水、寢具、衣物及清潔用品，盼教友與善心人士踴躍響應。物資集中處設於光復鄉太巴塱富田天主堂，由神父張進光協助統籌。

黃兆明強調，「願我們在基督的愛內，同心同行，伸出援手，共度難關。」他代表花蓮教區，感謝各方關懷與支持，祝願天主的平安與所有人同在。天主教各教區及教友，透過Line及臉書廣發花蓮教區公主教求援公開信，大家在基督內同為一個身體、兄弟姐妹，共同扶持度難關。

