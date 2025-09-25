快訊

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉大馬天主堂 主教黃兆明緊急公開信求援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
強颱「樺加沙」帶來豪大雨，造成花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入大馬（馬太鞍）天主堂及周邊部落，導致教堂與多處住宅嚴重受災。災後畫面顯示，堂內長椅被洪水沖倒，泥水齊腰深，建築周邊積水泥濘，損失慘重。記者魯永明／翻攝
強颱「樺加沙」帶來豪大雨，造成花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入大馬（馬太鞍）天主堂及周邊部落，導致教堂與多處住宅嚴重受災。災後畫面顯示，堂內長椅被洪水沖倒，泥水齊腰深，建築周邊積水泥濘，損失慘重。記者魯永明／翻攝

強颱「樺加沙」帶來豪大雨，造成花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入大馬（馬太鞍）天主堂及周邊部落，導致教堂與多處住宅嚴重受災。災後畫面顯示，堂內長椅被洪水沖倒，泥水齊腰深，建築周邊積水泥濘，損失慘重。花蓮教區主教黃兆明昨天發布公開信指出，光復鄉大馬天主堂損毀嚴重，許多家庭陷入生活困境，急需外界伸出援手。

主教黃兆明表示，感謝各界關心與祈禱，並特別澄清，堂區神父呂德偉已平安脫困，於洪水爆發前1天清晨離開光復，目前人在花蓮市巴黎外方傳教會會館休息。黃兆明呼籲，社會大眾可透過3種方式協助災民：祈禱支持，為受災家庭、救援人員及重建工作祈禱，求天主賜下平安與力量。愛心捐獻，捐助經費支持災區急需的救援與重建工作。物資援助，目前急需乾糧、飲用水、寢具、衣物及清潔用品，盼教友與善心人士踴躍響應。物資集中處設於光復鄉太巴塱富田天主堂，由神父張進光協助統籌。

黃兆明強調，「願我們在基督的愛內，同心同行，伸出援手，共度難關。」他代表花蓮教區，感謝各方關懷與支持，祝願天主的平安與所有人同在。天主教各教區及教友，透過Line及臉書廣發花蓮教區公主教求援公開信，大家在基督內同為一個身體、兄弟姐妹，共同扶持度難關。

強颱「樺加沙」帶來豪大雨，造成花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入大馬（馬太鞍）天主堂及周邊部落，導致教堂與多處住宅嚴重受災。花蓮教區主教黃兆明昨天發布公開信指出，光復鄉大馬天主堂損毀嚴重，許多家庭陷入生活困境，急需外界伸出援手。記者魯永明／翻攝
強颱「樺加沙」帶來豪大雨，造成花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入大馬（馬太鞍）天主堂及周邊部落，導致教堂與多處住宅嚴重受災。花蓮教區主教黃兆明昨天發布公開信指出，光復鄉大馬天主堂損毀嚴重，許多家庭陷入生活困境，急需外界伸出援手。記者魯永明／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

有家歸不得…馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 逾600人被迫住收容所

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

相關新聞

5萬免稅、發現金再交鋒 藍白轟賴卓「芭樂票、蠢到爆」

朝野昨為普發現金、繳稅與營養午餐補助議題再度交鋒。賴清德總統日前稱明年報稅月薪五萬元以下將免繳所得稅，被國民黨主席朱立倫...

光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受...

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉大馬天主堂 主教黃兆明緊急公開信求援

強颱「樺加沙」帶來豪大雨，造成花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入大馬（馬太鞍）天主堂及周邊部落，導致教堂與多處住宅嚴重...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖18分鐘奪命 專家教判斷逃命2關鍵

花蓮馬太鞍溪上游形成堰塞湖，造成重大傷亡，國內有多達80多個堰塞湖，為何此次造成如此重大傷亡？國立中正大學地球與環境科學系助理教授郭昱廷指出，9月23日下午2時50分發生壩頂溢流 ，下午3時08分首波洪峰衝到馬太鞍溪橋，中間只有18分鐘逃命時間，下游及沿線周遭居民是否有在第一時間接獲緊急通報，是逃命關鍵時機，遇到堰塞湖，該如何自保？聯合報數位版訪問專家，教你自保之道。

馬英九恩師 美資深法律學者孔傑榮95歲辭世

美國資深法律學者孔傑榮於美東時間廿二日逝世，享耆壽九十五歲。他是首位在陸執業美籍律師，在中國崛起過程中，自稱「成為歷史一...

日經評論：美中勾結 恐掀全球強權統治

日經新聞美洲分社社長大越匡洋廿四日發表評論指出，川普很想與全球領導人達成亮眼協議，而中國則利用川普的執著刻意讓他等待，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。