紐約英文錄影演說 賴清德重申2030提高國防預算目標

正逢聯合國大會總辯論期間。賴清德總統24日受邀，以「攜手共創更安全的世界—台灣在不確定時代的角色」為題，於Concordia年度峰會，發表英文錄影演說。

賴清德總統指出，今年是格外具有歷史意義的一年，因為8月15日是第二次世界大戰結束80周年的日子。二戰帶給人類最寶貴的教訓是「團結必勝、侵略必敗」，今年的聯合國大會也以「攜手共進」（Better Together）為主題，提醒人類在過去80年來，憑藉團結合作走出二戰陰霾，建立以和平、發展與人權為核心的國際秩序。

賴總統說，然而當前國際局勢動盪，地緣政治持續升溫，威權勢力的集結與擴張，侵蝕著國際秩序；民主社會更受到假訊息與外部干預的侵擾，讓全球和平面臨嚴峻挑戰。

賴總統表示，沒有任何國家能獨自應對這些挑戰，唯有團結合作，才能化解危機，也唯有深化民主夥伴關係，才能維護長久和平，共築繁榮穩定的世界。

賴總統也說，台灣身處印太第一島鏈前線，直接面對威權威脅；台灣面對不確定的時代，將繼續做世界和平的舵手及世界繁榮的推手，以積極策略和堅定信念，與世界攜手共進。

賴總統並提出台灣的三大方向，包括推行「價值外交」，以自由民主、人權、法治等價值為基石，與志同道合的國家緊密合作，共同應對全球挑戰；建構經濟安全與供應鏈韌性，指台灣將以半導體製造的核心優勢，結合上、中、下游的完整聚落，與國際夥伴互補合作；強化國防力量，並提升全社會防衛韌性。

賴總統說，台灣長期面對中國的軍事恫嚇與資訊戰等複合威脅，但也鍛鍊出堅實的民主防線。投入資源，持續提升自我防衛能力，台灣明年度的國防預算，按照北約標準，將超過GDP3%；未來也將以2030年前達到GDP5%為目標。

Concordia依照慣例都會在聯合國大會總辯論期間，在聯合國總部外舉辦年度峰會，邀請世界領袖及頂尖企業參與。

