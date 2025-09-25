快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九恩師 美資深法律學者孔傑榮95歲辭世

聯合報／ 記者張文馨鄭媁、顏伶如／台北報導
美國資深法律學者孔傑榮（右）美東時間廿二日逝世。圖為前總統馬英九（左）二○一八年與恩師孔傑榮同台畫面。圖／聯合報系資料照片
美國資深法律學者孔傑榮（右）美東時間廿二日逝世。圖為前總統馬英九（左）二○一八年與恩師孔傑榮同台畫面。圖／聯合報系資料照片

美國資深法律學者孔傑榮於美東時間廿二日逝世，享耆壽九十五歲。他是首位在陸執業美籍律師，在中國崛起過程中，自稱「成為歷史一部分」；但他針砭中國不遺餘力，曾協助美國定調對中態度，也曾義務代表江南案受害遺孀崔蓉芝到台灣出庭。前總統馬英九昨對恩師辭世表示哀痛，並稱孔傑榮對台美關係的貢獻值得各界無盡懷念。

美國紐約大學法學院亞美法研究所新聞稿悼念創所主任孔傑榮。華爾街日報則報導，孔傑榮對台灣民主化與中國法制發展影響深刻。

孔傑榮一九六○年從耶魯大學法學院畢業後，曾擔任兩位最高法院大法官助理，前景可期；邁入不惑之年時投身研究中國法律，開始學中文，同事不解為何他要研究美國人不能造訪的敵國法律。到了一九七○年代晚期，孔傑榮成了首位在北京執業的美國律師，他在自傳影片說：「我成為歷史的一部分。」

孔傑榮在一九七○年代初期主張美國與台灣斷絕外交關係，並在美中建交後赴陸為中國官員授課；二○一二年，受到大陸軟禁的盲人律師陳光誠逃到美國大使館，時任國務卿希拉蕊・柯林頓訪問北京，孔傑榮提議由紐約大學出面邀請陳光誠訪美，讓北京同意放人且保留面子，化解雙邊緊張。孔傑榮同年底赴台，在台北榮總會晤因貪汙案入獄的前總統陳水扁，並對案件提出法律見解。

孔傑榮是馬英九與前副總統呂秀蓮哈佛大學法學院時期老師；一九八五年劉宜良（筆名江南）遇刺案後，他義務代表遺孀崔蓉芝到台灣出庭，期間赴醫院探望因美麗島事件入獄成為良心犯的呂秀蓮。

呂秀蓮 馬英九 哈佛大學 美麗島事件 北京 希拉蕊•柯林頓 法律

延伸閱讀

恩師孔傑榮逝世 馬英九哀痛懷念

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字

羅智強鞠躬感謝支持 曝馬英九八字箴言「俠之大者、為國為民」

相關新聞

5萬免稅、發現金再交鋒 藍白轟賴卓「芭樂票、蠢到爆」

朝野昨為普發現金、繳稅與營養午餐補助議題再度交鋒。賴清德總統日前稱明年報稅月薪五萬元以下將免繳所得稅，被國民黨主席朱立倫...

馬英九恩師 美資深法律學者孔傑榮95歲辭世

美國資深法律學者孔傑榮於美東時間廿二日逝世，享耆壽九十五歲。他是首位在陸執業美籍律師，在中國崛起過程中，自稱「成為歷史一...

日經評論：美中勾結 恐掀全球強權統治

日經新聞美洲分社社長大越匡洋廿四日發表評論指出，川普很想與全球領導人達成亮眼協議，而中國則利用川普的執著刻意讓他等待，雙...

紐約英文錄影演說 賴清德重申2030提高國防預算目標

賴清德總統24日應邀於紐約非營利組織Concordia的2025年度峰會（2025ConcordiaAnnual Sum...

垂秀夫：賴總統提「三叉山事件」 讓日本人深受感動

賴清德總統今天接見日本立命館大學教授垂秀夫訪團時表示，台灣正全方位建構「全社會防衛韌性」，從國防、民生、民主與災防四大面...

柯文哲入監坐馬桶染HPV？醫揭看守所舍房環境 直言「當然有可能」

台北市前市長柯文哲涉京華城案，以7000萬交保後，其妻陳佩琪透露，柯疑因看守所馬桶不潔感染HPV（人類乳突病毒），引發正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。