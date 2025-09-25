馬英九恩師 美資深法律學者孔傑榮95歲辭世

美國資深法律學者孔傑榮於美東時間廿二日逝世，享耆壽九十五歲。他是首位在陸執業美籍律師，在中國崛起過程中，自稱「成為歷史一部分」；但他針砭中國不遺餘力，曾協助美國定調對中態度，也曾義務代表江南案受害遺孀崔蓉芝到台灣出庭。前總統馬英九昨對恩師辭世表示哀痛，並稱孔傑榮對台美關係的貢獻值得各界無盡懷念。

美國紐約大學法學院亞美法研究所新聞稿悼念創所主任孔傑榮。華爾街日報則報導，孔傑榮對台灣民主化與中國法制發展影響深刻。

孔傑榮一九六○年從耶魯大學法學院畢業後，曾擔任兩位最高法院大法官助理，前景可期；邁入不惑之年時投身研究中國法律，開始學中文，同事不解為何他要研究美國人不能造訪的敵國法律。到了一九七○年代晚期，孔傑榮成了首位在北京執業的美國律師，他在自傳影片說：「我成為歷史的一部分。」

孔傑榮在一九七○年代初期主張美國與台灣斷絕外交關係，並在美中建交後赴陸為中國官員授課；二○一二年，受到大陸軟禁的盲人律師陳光誠逃到美國大使館，時任國務卿希拉蕊・柯林頓訪問北京，孔傑榮提議由紐約大學出面邀請陳光誠訪美，讓北京同意放人且保留面子，化解雙邊緊張。孔傑榮同年底赴台，在台北榮總會晤因貪汙案入獄的前總統陳水扁，並對案件提出法律見解。

孔傑榮是馬英九與前副總統呂秀蓮哈佛大學法學院時期老師；一九八五年劉宜良（筆名江南）遇刺案後，他義務代表遺孀崔蓉芝到台灣出庭，期間赴醫院探望因美麗島事件入獄成為良心犯的呂秀蓮。

