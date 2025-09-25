快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

聽新聞
0:00 / 0:00

5萬免稅、發現金再交鋒 藍白轟賴卓「芭樂票、蠢到爆」

聯合報／ 記者鄭媁李人岳林銘翰／台北報導
國民黨主席朱立倫（圖）呼籲賴清德總統，做為國家領導人不要每一天只想宣傳，創造個人聲量，而是真正為民眾做事情，解決問題。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）呼籲賴清德總統，做為國家領導人不要每一天只想宣傳，創造個人聲量，而是真正為民眾做事情，解決問題。記者曾學仁／攝影

朝野昨為普發現金、繳稅與營養午餐補助議題再度交鋒。賴清德總統日前稱明年報稅月薪五萬元以下將免繳所得稅，被國民黨主席朱立倫批是「芭樂票」；對於政院擬設「不領取」一萬元選項大轉彎，民眾黨立院黨團總召黃國昌大罵，行政院卓榮泰「蠢到爆」。

賴總統日前表示，明年報稅只要年薪低於六十二萬五千元以下者，將免繳所得稅。朱立倫批評，今年申報已是這個數字，賴還宣傳四到五成民眾免繳稅；財政部也說明「不是新的」，這是「萊爾校長又來一次、芭樂票」。

朱立倫說，所得稅特別扣除額還有很多種種限制，要有非常多條件才符合月薪五萬元免繳所得稅，賴總統講得一副年輕人都適用，結果也不是新政策，而是前年通過的、去年就適用，現在造成民眾誤解；作為國家領導人，不要每一天只想宣傳、創造個人聲量，要真正為民做事、解決問題比較重要。

黃國昌則批評，卓榮泰上周接見非政府組織社團後，聲稱要研議拒領一萬元的選項，難道是吃飽太閒沒正事可做，「真的蠢到爆」，行政院官員尸位素餐，就連民進黨自家人都看不下去，「這樣的人繼續帶領行政院，這是人民的悲哀、國家的不幸。」

針對「財政收支劃分法」爭議，民眾黨團副總召張啓楷說，卓榮泰跟地方政府搶錢，違法亂紀嚴重破壞財政紀律，未來歷史會記得這個錯誤，就連中華民國餐飲業工會全國聯合會都看不下去，直言學童營養午餐面臨斷炊危機，呼籲卓內閣依法行政回到正軌。

行政院秘書長張惇涵強調，在野黨若要解決財劃法，只修分母不是負責任做法，事權如何分配、如何讓城鄉更均衡，才是大家要共同思考的問題，不該只修水平公式瑕疵。

張惇涵表示，卓榮泰邀集地方首長時，也有提供中央地方事權分配資訊，後續主計總處也有跟地方溝通，既然地方多了錢，錢就跟著事權走，要做事的也會多，這些都有一定程度釐清。他重申，財劃法有垂直分配、統籌分配稅款的分配指標，以及水平分配公式瑕疵三大問題，會造成汙染留鄉村、繳稅卻繳大都市，中央、地方必須共同面對。

張惇涵 行政院 財劃法 朱立倫 黃國昌 卓榮泰 賴清德 所得稅 民眾黨

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流 衛福部專戶明起接受捐款！卓榮泰捐一月薪水

普發現金政策轉彎…卓榮泰再挨轟 媒體人點根本原因：前因後果沒想清楚

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

兩度與傅崐萁爆口角！卓榮泰視察災區 強調「不是來追究的地方」

相關新聞

5萬免稅、發現金再交鋒 藍白轟賴卓「芭樂票、蠢到爆」

朝野昨為普發現金、繳稅與營養午餐補助議題再度交鋒。賴清德總統日前稱明年報稅月薪五萬元以下將免繳所得稅，被國民黨主席朱立倫...

馬英九恩師 美資深法律學者孔傑榮95歲辭世

美國資深法律學者孔傑榮於美東時間廿二日逝世，享耆壽九十五歲。他是首位在陸執業美籍律師，在中國崛起過程中，自稱「成為歷史一...

日經評論：美中勾結 恐掀全球強權統治

日經新聞美洲分社社長大越匡洋廿四日發表評論指出，川普很想與全球領導人達成亮眼協議，而中國則利用川普的執著刻意讓他等待，雙...

紐約英文錄影演說 賴清德重申2030提高國防預算目標

賴清德總統24日應邀於紐約非營利組織Concordia的2025年度峰會（2025ConcordiaAnnual Sum...

垂秀夫：賴總統提「三叉山事件」 讓日本人深受感動

賴清德總統今天接見日本立命館大學教授垂秀夫訪團時表示，台灣正全方位建構「全社會防衛韌性」，從國防、民生、民主與災防四大面...

柯文哲入監坐馬桶染HPV？醫揭看守所舍房環境 直言「當然有可能」

台北市前市長柯文哲涉京華城案，以7000萬交保後，其妻陳佩琪透露，柯疑因看守所馬桶不潔感染HPV（人類乳突病毒），引發正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。