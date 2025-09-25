5萬免稅、發現金再交鋒 藍白轟賴卓「芭樂票、蠢到爆」

朝野昨為普發現金、繳稅與營養午餐補助議題再度交鋒。賴清德總統日前稱明年報稅月薪五萬元以下將免繳所得稅，被國民黨主席朱立倫批是「芭樂票」；對於政院擬設「不領取」一萬元選項大轉彎，民眾黨立院黨團總召黃國昌大罵，行政院長卓榮泰「蠢到爆」。

賴總統日前表示，明年報稅只要年薪低於六十二萬五千元以下者，將免繳所得稅。朱立倫批評，今年申報已是這個數字，賴還宣傳四到五成民眾免繳稅；財政部也說明「不是新的」，這是「萊爾校長又來一次、芭樂票」。

朱立倫說，所得稅特別扣除額還有很多種種限制，要有非常多條件才符合月薪五萬元免繳所得稅，賴總統講得一副年輕人都適用，結果也不是新政策，而是前年通過的、去年就適用，現在造成民眾誤解；作為國家領導人，不要每一天只想宣傳、創造個人聲量，要真正為民做事、解決問題比較重要。

黃國昌則批評，卓榮泰上周接見非政府組織社團後，聲稱要研議拒領一萬元的選項，難道是吃飽太閒沒正事可做，「真的蠢到爆」，行政院官員尸位素餐，就連民進黨自家人都看不下去，「這樣的人繼續帶領行政院，這是人民的悲哀、國家的不幸。」

針對「財政收支劃分法」爭議，民眾黨團副總召張啓楷說，卓榮泰跟地方政府搶錢，違法亂紀嚴重破壞財政紀律，未來歷史會記得這個錯誤，就連中華民國餐飲業工會全國聯合會都看不下去，直言學童營養午餐面臨斷炊危機，呼籲卓內閣依法行政回到正軌。

行政院秘書長張惇涵強調，在野黨若要解決財劃法，只修分母不是負責任做法，事權如何分配、如何讓城鄉更均衡，才是大家要共同思考的問題，不該只修水平公式瑕疵。

張惇涵表示，卓榮泰邀集地方首長時，也有提供中央地方事權分配資訊，後續主計總處也有跟地方溝通，既然地方多了錢，錢就跟著事權走，要做事的也會多，這些都有一定程度釐清。他重申，財劃法有垂直分配、統籌分配稅款的分配指標，以及水平分配公式瑕疵三大問題，會造成汙染留鄉村、繳稅卻繳大都市，中央、地方必須共同面對。

