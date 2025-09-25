美軍介入台海衝突？學者：疑釋政治訊號

傳美國總統川普的國防戰略將聲明介入台海衝突，台灣學者態度多傾向保留，猜測這可能是釋放政治訊號，或者是為提供總統決策的軍事準備之一；相較於先喊出要介入台海衝突，美國更可能的是協助台灣強化威嚇及落實拒止。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，川普對海外用兵和戰爭的態度保守謹慎，會這麼斬釘截鐵地說美軍會介入，可能是釋放政治訊號，或者是無論總統如何決定，五角大廈都會做的各種軍事準備之一（至於實際用不用，端賴川普決定），此外，也不排除這篇報導的真實性是否足夠權威，相關發展待觀察。

成大政治系教授、國策院執行長王宏仁則說，從今年三月美國防長機密備忘錄到即將發表的國防戰略，重點圍繞在協助台灣做接下來的準備，以及對台海衝突的正視，這點一以貫之；俄中朝的關係發展至今，被美國認為是中國在拉幫結派形成對抗，美國軍方自然會認為這是很嚴重的問題。

王宏仁說，按報導所述，即將發表的戰略文件可理解為川普意志，當然，美國在外交上可能會依然維持模糊立場，軍事上則愈來愈具體，操作更加清楚，強化協助台灣落實拒止戰略，所以說，要強化威嚇和拒止是有的；至於談到要介入，王宏仁說，這可能是個人的想法，他認為就算美軍已經準備好要介入，也不會這樣寫。

黃介正還提到，川普與大陸國家主席習近平剛通過話，美國聯邦眾議員剛訪問北京，香山會議也才剛舉行，美國現在拋出介入台海衝突訊號，對下月舉行的川習會不是正面訊息。

商品推薦