日經評論：美中勾結 恐掀全球強權統治

日經新聞美洲分社社長大越匡洋廿四日發表評論指出，川普很想與全球領導人達成亮眼協議，而中國則利用川普的執著刻意讓他等待，雙方仍在僵持。但真正的噩夢其實不是美中衝突，而是美中勾結；川普對勢力範圍的偏好，可能導致全球轉向強權統治。

大越指出，川普的交易手法適用於較弱對手，但面對經濟規模達美國六成以上、掌握重要稀土資源的中國，打貿易戰將重創美國工業。然而，川普無法停下，因為他的支持者深信自由貿易讓美國受到剝削，並在「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的口號下凝聚。

「美國優先」不只是孤立主義，而是一種承諾，即便是日本等盟友也難以倖免，美國將藉實力調整與世界其他國家的關係。川普的性格也發揮作用，他從不承認失敗，而是尋求透過臨時的「勝利」滿足虛榮，因此交易目標往往模糊。他偏好「強權即公理」而非法治，展現出與十九世紀勢力範圍概念極為相似的世界觀，更將西半球視為領地。

大越舉例，七月底菲律賓總統馬可仕訪問白宮，呼籲「抵抗有意片面改變現狀的任何人」，川普卻不顧坐在旁邊的馬可仕，表明「我們和中國處得很好」。

另外，川普優先安排訪問中國，並阻止賴清德總統訪美。對於中國可能武力統一台灣，川普曾表示，習近平對他說過：「只要你是總統，我絕不會這麼做。」但現實是，一旦日本、台灣、菲律賓構成的「第一島鏈」被突破，美國將失去制衡中國擴張的防線。川普為了人工智慧、大豆和飛機等交易，正冒著盟友信任流失的風險。

川普目前規畫十月底在南韓慶州舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間與習近平會晤，並打算明年初訪問中國。如果華府與北京畫分勢力範圍，世界將接近一種無法無天的狀態，大國將無視鄰國主權。

