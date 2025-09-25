產經：美新版國防戰略 若北京犯台美軍將介入

日本產經新聞廿三日刊出美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井專訪，他透露美國川普政府即將發表的二○二五年「國防戰略」（ＮＤＳ），將嚇阻共軍犯台作為對外戰略核心，若北京對台動武，美軍將介入阻止。這顯示川普第二任對中政策的新態度。

ＮＤＳ是美國各屆政府彙整國家防衛與對外戰略基本方針的重要文件，並以此為基礎編列每年國防預算。川普第一任期曾於二○一八年發表ＮＤＳ，川普第二任ＮＤＳ將在防長赫塞斯主持下完成最終草案，預計近期公布。

吉原說，新版ＮＤＳ以「美國優先」與「以實力求和平」兩大概念為基礎，並將「美國本土防衛」與「嚇阻中國武力奪取台灣」作為最重要關鍵。美國本土防衛方面，目標是建構「金穹」系統，大幅強化飛彈防禦。

報導說，這份新版ＮＤＳ在對外戰略方面，重點放在「嚇阻中國對台軍事壓制」為最優先課題。「嚇阻」不僅意味加強對中軍事能力，也包含具體的軍事介入情境：若中國真的發動大規模侵台或登陸作戰，美軍將介入並阻止其達成目標。

美國在「台灣關係法」中未明確規定台灣有事時美軍是否介入，川普政府也因此至今保持「戰略模糊」立場。然而，新的國防戰略卻以美軍介入為前提，並將防止中國軍隊控制台灣作為重點，顯示川普第二任的對中態度已出現新轉向。

吉原指出，川普政府對台灣自身防衛強化的現狀並不滿意，並在此次國防戰略中表明期待台灣大幅增強防衛努力。

此外，由於中國對台戰略可能不僅限於正面登陸作戰，還包括海上封鎖，以及在台灣內部進行軍事與政治攪亂工作，因此該戰略也提及美方應對這些情境的措施。

報導同時指出，強化對中嚇阻需要新的軍事強化方案，例如持續研發潛射巡航核武飛彈、加強關島飛彈防禦等，同時日本等同盟國與夥伴的防衛合作也變得更加重要。

賴盼導入AI建構防衛體系

記者周佑政／台北報導

十月分將官晉任授階典禮昨在總統府舉行，賴清德總統致詞時表示，面對國際上威權主義擴張以及來自中國的文攻武嚇，「我們必須持續提升戰力，建構可恃、可用、可信、全面的防衛體系，確保國家的安全與永續發展」。

賴總統並希望國軍「集中資源」、「縮短期程」，以機動、敏捷為原則，導入人工智慧、無人載具等新興科技，來提升台灣在先進軍事科技、武器系統研發與製造的量能，讓國軍邁向更現代化、高效率的未來。

