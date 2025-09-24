賴總統Concordia峰會演說 強調外交國防經濟方向

總統賴清德今天在紐約非營利組織Concordia峰會發表錄影談話，強調台灣在印太第一島鏈前線對世界和平繁榮的重要性。包括美國總統川普特使魏科夫、前國會議長裴洛西、多國領袖與商界政要等，陸續在會中發表重要談話。

全球多國領袖在第80屆聯合國大會總辯論期間陸續抵達紐約，出席場內外活動，總統賴清德在大會期間於Concordia年度峰會發表錄影演說，說明台灣在全球經濟與戰略地位的重要性，以及在不確定時代面臨的挑戰。

賴總統說明，一、台灣推行「價值外交」，以自由民主、人權、法治等價值為基石，與志同道合的國家緊密合作，共同應對全球挑戰。二、建構經濟安全與供應鏈韌性，以半導體製造的核心優勢，結合上中下游完整聚落，與國際夥伴互補合作。三、強化國防力量，提升全社會防衛韌性。明年度國防預算按照北約（NATO）標準將超過GDP的3%，未來也以2030年前達到GDP的5%為目標。

除了3項方向．賴總統強調，台灣身處印太第一島鏈前線直接面對威權威脅，面對不確定的時代，台灣將繼續做世界和平的舵手及世界繁榮的推手，以積極策略和堅定信念與世界攜手共進。

Concordia年度峰會在聯大召開期間吸引多國政治與企業領袖出席，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、前國會議長裴洛西（Nancy Pelosi）等就美國的國際角色與和平努力發表演說。

首度現身聯大的敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）、拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、烏拉圭總統奧爾西（Yamandu Orsi）與多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）等在峰會期間陸續出席主題活動。

台灣不是聯合國成員，除了無法出席年度大會，參與聯合國體系下機構活動與會議同樣遇到阻礙。駐紐約辦事處及台灣僑社近期在行動宣傳車與紐約計程車播放動畫短片，時報廣場刊登台灣意向廣告，強調「與台灣一起拚」（Chip in with Taiwan）」與本屆總辯論主題「美好同行」（Better Together）」。

