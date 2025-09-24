快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水沖進住家，水位高達120公分，整個家裡全是泥巴，曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，欲哭無淚。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水沖進住家，水位高達120公分，整個家裡全是泥巴，曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，欲哭無淚。記者杜建重／攝影

洪災過後，花蓮光復鄉市區仍滿目瘡痍，處處泥濘，花蓮縣府今晚宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光復鄉9/25（四）停止上班、停止上課，其餘地區正常上班上課。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水沖進住家，水位高達120公分，整個家裡全是泥巴，曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，欲哭無淚。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水沖進住家，水位高達120公分，整個家裡全是泥巴，曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，欲哭無淚。記者杜建重／攝影

花蓮 馬太鞍溪 堰塞湖

延伸閱讀

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

光復鄉10具罹難遺體送抵瑞穗生命園區 縣府將建聯合靈堂

花蓮光復災情嚴重…希望義工團載3大車物資前往災區 明煮熱食送暖

相關新聞

柯文哲入監坐馬桶染HPV？醫揭看守所舍房環境 直言「當然有可能」

台北市前市長柯文哲涉京華城案，以7000萬交保後，其妻陳佩琪透露，柯疑因看守所馬桶不潔感染HPV（人類乳突病毒），引發正...

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

洪災過後，花蓮光復鄉市區仍滿目瘡痍，處處泥濘，花蓮縣府今晚宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光...

垂秀夫：賴總統提「三叉山事件」 讓日本人深受感動

賴清德總統今天接見日本立命館大學教授垂秀夫訪團時表示，台灣正全方位建構「全社會防衛韌性」，從國防、民生、民主與災防四大面...

影／苗栗教師節表揚大會 鍾東錦怒批中央財力分級「修理」苗栗太過份

苗栗縣長鍾東錦上午在全縣教師節表揚大會針對苗栗財政問題對中央表達不滿，批中央將苗栗的財力分級從最差的第5級一口氣提升到與...

美促台參與技術工作 外交部籲ICAO拒絕大陸政治壓力

國際民航組織（ICAO）大會開議，美國運輸部長達菲發聲挺台灣參與技術工作，中方則談「一中原則」。外交部今天表示，外交部長...

影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲

今年國慶晚會十月九日在台中圓滿劇場舉行，十月十日國慶焰火則在南投施放。台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。