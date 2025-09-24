垂秀夫：賴總統提「三叉山事件」 讓日本人深受感動

賴清德總統今天接見日本立命館大學教授垂秀夫訪團時表示，台灣正全方位建構「全社會防衛韌性」，從國防、民生、民主與災防四大面向加強布局提升實力，期盼台日在安全議題上深化合作。垂秀夫則說，今年是第二次世界大戰結束80周年，日本在該反省之處一定要反省，他也提及，賴總統8月15日在臉書發表文章提及「三叉山事件」，讓日本人深受感動。

垂秀夫曾任日本駐中國大使、外務省大臣官房長；賴總統致詞時首先歡迎垂秀夫再次率團來台，並提到這也是立命館大學「台灣情勢及美中關係綜合研究小組」去年成立以來第3度訪問台灣。去年5月在總統府與垂秀夫見面時，恭賀大使獲得前總統蔡英文前頒贈「大綬景星勳章」，表彰對台日關係的貢獻，要再次代表台灣人民致上最深的感謝。

賴總統指出，根據最新民調顯示，台日都有超過七成民眾認為當前關係良好，這份成果與垂秀夫在外務省任內積極推動台日關係發展息息相關，感謝垂秀夫退休後持續關注兩岸情勢並發揮影響力，讓台日交流的友好基礎更加堅實。

賴總統表示，當前面對中國持續在台海及周邊海域展開軍事行動，台灣和日本更要攜手合作，共同維護區域和平與穩定。台灣正全方位建構「全社會防衛韌性」，從國防、民生、民主與災防四大面向加強布局、提升實力，包括明年度國防預算按照北約標準將達到GDP 3.32%，也可望在2030年前達到GDP 5%，以強化保衛自我能力。期待能持續與日本交流經驗，在安全議題上深化合作。

賴總統提到，台灣與日本都在全球科技供應鏈中具有關鍵地位，展望未來，在台日共同努力下能夠建立更緊密夥伴關係，一起推動人工智慧、新能源、無人機等關鍵領域發展，打造可信賴且具韌性的「民主非紅供應鏈」。同時期待台日之間能加快自由貿易協定（FTA）或經濟夥伴協定（EPA）協商進程，讓雙方合作可以更加全面，也創造更豐碩成果。

垂秀夫致詞時表示，日本首相石破茂已宣布辭職，目前自民黨正舉行總裁改選，相信無論新任的自民黨總裁和日本首相是誰，日本對台及對華政策都不會改變，也會持續推動台日關係。

垂秀夫表示，今年是第二次世界大戰結束80周年，日本在該反省之處一定要反省。戰後的日本走上愛好和平的大路，因此現在獲得包含台灣在內國際社會的支持與尊敬。很遺憾地，中共卻利用這一年進行一系列大規模的抗日戰爭勝利80周年活動，以加強共產黨的正統性。

垂秀夫也指出，賴總統於8月15日在臉書發表文章提及「三叉山事件」，讓日本人深受感動。學習歷史不是為了仇恨，而是為了展望未來，賴總統的文章讓他學到許多。

