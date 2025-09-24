柯文哲入監坐馬桶染HPV？醫揭看守所舍房環境 直言「當然有可能」
台北市前市長柯文哲涉京華城案，以7000萬交保後，其妻陳佩琪透露，柯疑因看守所馬桶不潔感染HPV（人類乳突病毒），引發正反論戰。醫師、時事評論家沈政男說明看守所舍房環境，指人滿為患，吃喝拉撒都在那，HPV傳染當然可能。
沈政男指出，先前有人討論看守所馬桶是蹲或坐，事實上，因受刑人年紀老化需要坐式馬桶，早就改為坐式；又有人說，使用公廁幾乎不可能傳染HPV，實際上，在看守所絕對有可能，因那不是普通公廁，是大家裸裎相見密集共用的開放廁所。
看守所舍房雖是坐式馬桶，被關的人未必敢坐，有人就蹲在坐式馬桶上大小便，年紀大一點，像柯文哲，沒辦法蹲，就只能坐了。此外，5坪大小的房間擠11、2人，大家都使用那個坐式馬桶，吃喝拉撒都在那裡，HPV傳染當然有可能。
他進一步表示，5坪大舍房空間是拼貼式實木地板，入口鐵門的中央腰高處鏤空一個小門是送飯菜的地方，有窗戶採光都加了鐵絲網，房間角落是廁所，其實就是一個大洗手台，加上後頭的馬桶，馬桶從外頭看不到，因為有堵完整矮牆擋住。
而房舍內廁所跟其他地方只是區域上區隔，沒隔間且馬桶不是抽水式，須從洗手台舀水沖洗，因此能想像，有人在上廁所是怎樣的場面與味道了；除了廁所區域，整個房間都鋪實木地板，也是生活起居的地方，包括睡覺，就是擁擠的大通鋪。
沈政男說，房間人數有大有小，但柯文哲是被禁見的被告，連窗戶都沒有，只有抽風機，不見天日。而現在社會進步，經濟富裕，還在用幾十年前的監獄生活水準來懲罰受刑人，早已違反人權，只是犯罪者人人喊打，他們權益根本沒人在意。
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言