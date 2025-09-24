柯文哲入監坐馬桶染HPV？醫揭看守所舍房環境 直言「當然有可能」

台北市前市長柯文哲涉京華城案，以7000萬交保後，其妻陳佩琪透露，柯疑因看守所馬桶不潔感染HPV（人類乳突病毒），引發正反論戰。醫師、時事評論家沈政男說明看守所舍房環境，指人滿為患，吃喝拉撒都在那，HPV傳染當然可能。

沈政男指出，先前有人討論看守所馬桶是蹲或坐，事實上，因受刑人年紀老化需要坐式馬桶，早就改為坐式；又有人說，使用公廁幾乎不可能傳染HPV，實際上，在看守所絕對有可能，因那不是普通公廁，是大家裸裎相見密集共用的開放廁所。

看守所舍房雖是坐式馬桶，被關的人未必敢坐，有人就蹲在坐式馬桶上大小便，年紀大一點，像柯文哲，沒辦法蹲，就只能坐了。此外，5坪大小的房間擠11、2人，大家都使用那個坐式馬桶，吃喝拉撒都在那裡，HPV傳染當然有可能。

他進一步表示，5坪大舍房空間是拼貼式實木地板，入口鐵門的中央腰高處鏤空一個小門是送飯菜的地方，有窗戶採光都加了鐵絲網，房間角落是廁所，其實就是一個大洗手台，加上後頭的馬桶，馬桶從外頭看不到，因為有堵完整矮牆擋住。

而房舍內廁所跟其他地方只是區域上區隔，沒隔間且馬桶不是抽水式，須從洗手台舀水沖洗，因此能想像，有人在上廁所是怎樣的場面與味道了；除了廁所區域，整個房間都鋪實木地板，也是生活起居的地方，包括睡覺，就是擁擠的大通鋪。

沈政男說，房間人數有大有小，但柯文哲是被禁見的被告，連窗戶都沒有，只有抽風機，不見天日。而現在社會進步，經濟富裕，還在用幾十年前的監獄生活水準來懲罰受刑人，早已違反人權，只是犯罪者人人喊打，他們權益根本沒人在意。 看守所示意圖。台北看守所鐵絲網與瞭望台。本報資料照片 圖為台北地院昨天審理民眾黨前主席柯文哲（圖）涉政治獻金侵占案。本報資料照片

