影／苗栗教師節表揚大會 鍾東錦怒批中央財力分級「修理」苗栗太過份
苗栗縣長鍾東錦上午在全縣教師節表揚大會針對苗栗財政問題對中央表達不滿，批中央將苗栗的財力分級從最差的第5級一口氣提升到與台北市相同的第1級，這根本是在「修理」苗栗，太過份了，他不怪罪民進黨或國民黨，但「誰執政就找誰」，苗栗縣每年「緊衣節食」，節餘一、二十億用來償債，苗栗縣政府如此用心改善財政，卻反被中央「修理」，將導致縣內建設停擺，對苗栗太不公平。
鍾東錦說，苗栗縣的資源和財力相對匱乏，人均預算更是全國最低，僅有5.2萬元，但中央財力分級卻將苗栗從最差的第5級直接拉升到第1級，與台北市同等級，他昨天北上與中央財政、主計等單位協商，對方表示苗栗編列的預算，自有財源比率高，因此依公式計算財力分級可達第1級，他聽了忍不住發脾氣怒斥對方這話是「講給鬼聽」。
他表示，他上任縣長前一年，前縣長徐耀昌將各項預算自動砍了20％，編了200億，如此緊衣節食，年度結束時才可節餘一、二十億用來還債，如果按中央的算法，假設苗栗自有財源100億，總預算編200億，那自有財源比率當然高，但這是苗栗省吃儉用、致力改善財政的努力，中央不應漠視，否則縣府大可每年虛編幾倍的歲入歲出，自有財源占比自然降低，財力分級可以排到第3、4級，不會一口氣被拉升至第1級，中央的作法難以服眾。
鍾東錦說，他為此發了脾氣，相關中央主管被「吐槽」後就不再回應，他為此向對方道歉，希望中央繼續將苗栗的財力分級留在財政受中央控管的第5級，否則苗栗各項建設將會停擺，所有學校建築也不可能再有翻新的機會。
鍾東錦致詞時不時表達強烈不滿，但也同時保持低調和委婉，期盼中央能了解苗栗財政的窘況。他向在場受表揚的資深、優良教師強調，今年教師節獎金因預算已編，無法調高太多，但明年一定會增加，縣府目前施政民調，教育改善的情況最讓鄉親有感，未來即使財政困難，但用於教育的經費「絕不手軟」。
