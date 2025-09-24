快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右四）、南投縣長許淑華（左二）與立法院長韓國瑜（左三）下午共同見證國慶晚會與國慶焰火啟動儀式。盧、韓、許都表示，要一齊為花蓮祈福。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右四）、南投縣長許淑華（左二）與立法院長韓國瑜（左三）下午共同見證國慶晚會與國慶焰火啟動儀式。盧、韓、許都表示，要一齊為花蓮祈福。記者黃仲裕／攝影

今年國慶晚會十月九日在台中圓滿劇場舉行，十月十日國慶焰火則在南投施放。台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜下午共同見證啟動儀式時表示，要一齊為花蓮祈福，不僅捐出1個月薪水，也捐出救災專戶數百萬元，「國慶圓滿、天佑台灣」。

盧秀燕說，雖然台中是距離花蓮最遠的縣市，已經指示救災隊伍出發馳援，她個人捐出1個月的薪水，台中市府從救災專戶捐出200萬元，海線最大的清水紫雲巖也捐出200萬元；這也是所有人對今年國慶最大的心願：國慶圓滿、天佑台灣。

韓國瑜表示，看到花蓮的災情怵目驚心，自己曾在花蓮當兵，非常難過，已經和江啟臣商量，捐出立法院急難救助金100萬元，他與江也捐出1個月薪水，儘管杯水車薪，仍希望盡快讓災民回歸正常生活。許淑華也說，除了響應捐出1個月薪水，南投也會從社會救助金捐出200萬元。

國慶焰火 花蓮 韓國瑜 許淑華 盧秀燕

延伸閱讀

「盼帶來一點溫暖」韓國瑜、江啟臣各捐1個月薪水 協助花蓮災民

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

援助花蓮搶災 率地方首長之先！盧秀燕宣布捐1個月薪水17萬餘元

花蓮救災 盧秀燕：救生艇馬達卡土石人力救援為主

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流釀災 林沛祥：中央輕忽 要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長...

民眾黨聯合政府三主軸 黃國昌：不該用分贓、分食權力汙名化

民眾黨今天舉行中央委員會，會中針對聯合政府進行討論。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨的關注視野不僅限於「由上而下」，反向思考...

花蓮洪災 AIT發聲慰問「美國人民與台灣人站在一起」

花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖因颱風大雨滿水溢流致災，美國、日本和以色列等駐台機構紛紛透過臉書慰問；美國在台協會代理處長梁凱雯...

若賴總統都帶頭不依法行政 憲法法庭停擺「剛好而已」

呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥等人，日前透過憲法法庭裁定時出具的「不同意見書」，並藉題發揮以「救生員落水卻不准他自行游上岸」，借喻目前憲法法庭因憲訴法門檻而停擺的狀況「荒謬」。 立法院全部否決總統頼清德提名的第二波7名大法官人選，已經是7月25日的事。依憲訴法第4條第3項規定，總統應於2個月內補足提名」，賴總統顯然不打算在今天（9月24日）之前提出第三波7名大法官提名人選，過了今天午夜，賴總統就成為「帶頭違法」或是「帶頭不依法行政」的總統。

創黨將滿39周年 賴清德：所有黨員應扛起清廉、勤政、愛鄉土招牌

民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德表示，9月28日民進黨創黨將滿39周年，無論是資深或新進的從政黨員同志，都應清楚了解，...

月薪5萬以下免繳稅 朱立倫：芭樂票「萊爾校長又來一次」

賴清德總統日前表示，明年報稅只要年薪低於62.5萬元（約月薪5萬元）以下者，將免繳所得稅。國民黨主席朱立倫批評，今年5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。