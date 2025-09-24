影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲
今年國慶晚會十月九日在台中圓滿劇場舉行，十月十日國慶焰火則在南投施放。台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜下午共同見證啟動儀式時表示，要一齊為花蓮祈福，不僅捐出1個月薪水，也捐出救災專戶數百萬元，「國慶圓滿、天佑台灣」。
盧秀燕說，雖然台中是距離花蓮最遠的縣市，已經指示救災隊伍出發馳援，她個人捐出1個月的薪水，台中市府從救災專戶捐出200萬元，海線最大的清水紫雲巖也捐出200萬元；這也是所有人對今年國慶最大的心願：國慶圓滿、天佑台灣。
韓國瑜表示，看到花蓮的災情怵目驚心，自己曾在花蓮當兵，非常難過，已經和江啟臣商量，捐出立法院急難救助金100萬元，他與江也捐出1個月薪水，儘管杯水車薪，仍希望盡快讓災民回歸正常生活。許淑華也說，除了響應捐出1個月薪水，南投也會從社會救助金捐出200萬元。
