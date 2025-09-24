堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長羅智強更說，國民黨團捐出50萬、他個人捐出50萬，共100萬作為賑災。黨團首席副書記長林沛祥轟中央輕忽災難，要有人負起政治責任。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重。國民黨團下午舉行記者會，羅智強表示，國民黨團以黨團名義捐出50萬元到災區作為賑災之用，他個人也會從他出的兩本新書書款撥出50萬元投入災區賑災，加起來共100萬元。他是花蓮子弟，他的父親小時候在花蓮打零工，每逢風災地震他父親的工班就會出動協助救災，清理坍塌土石跟修復道路等。他強調，同島一命，現在沒有比救災更重要的事情。

立委高金素梅說，她的辦公室凌晨12時多接到行政院公文，說今天要到花蓮，當得知時她不知道能否到達花蓮，她一早跟花蓮團隊聯繫， 促趕快成立救援救災小組，而她也很謝謝彰化縣鹿港鎮長許志宏，許早上致電說已經募集到45萬元，也買了些救災用品。

高金素梅說明，目前光復鄉大概有6千多個人有戶籍，實際有多少人還不知道。光復鄉有3個原住民部落，分別是太巴塱、馬太鞍、奇美，目前奇美部落是孤島，道路斷線。目前物資急需飲用水、保暖衣物、不用煮的食物、女性用品、成人紙尿布、嬰兒紙尿布，以及照明設備、行軍床、床墊、睡袋等。

高金素梅說，現在真的最不需要的是口水，此事很早就預警，但能不能做、需不需要做，這都是行政院應負的責任。

林沛祥連說三次「這次是潰堤而不是溢流」。他表示，中央政府輕忽災難，不管是陳駿季、氣象署都說這是溢流，在8月13日陳駿季還說應該在10月底才會有溢流的狀況，氣象署昨日早上4時發布已有溢流，6時開始疏散計畫，但遇到的不是溢流而是潰堤。根據掌握，第一波洪峰是昨天下午3時8分到，泥水差不多昨天下午4時整個灌進光復鄉，第二波洪峰差不多是昨日下午4時半到。

林沛祥表示，這是錯誤的政策判斷，要有人負起政治責任，既然是中央政府的責任，就好好講清楚怎麼救災、補救，未來要用什麼方式避免。

在媒體提問階段，有媒體問到，朝野協商時陳駿季是說會努力改善，當時還被立法院長韓國瑜誇獎等。高金素梅說，努力是最基本的態度，若行政院無法，如果中央其他部會沒有能力，如經濟部、農業部沒有能力，國防部是否應協助處理危機，行政院仍有疏失。

羅智強則說，他看到有些聲音把韓國瑜扯進來，不公平，不厚道，不負責任，韓國瑜不是經濟部的水利專家、不是農業部的專家，既然陳駿季都說堰塞湖沒有立即潰堤的危險，也只能選擇相信農業部的判斷。不是一面倒要行政院、農業部如何，但最起碼面對問題的檢討態度要擺出來，為何當時會做出結論指沒有立即潰堤的危險。

針對民進黨立委吳思瑤指花蓮縣長徐榛蔚不在國內，實際上徐周一早已坐鎮花蓮，林沛祥表示，這種甩鍋動作實在是吃人血饅頭，只要是有點良知的人就看不下去，在這節骨眼還要政治操作，只能說居心叵測。高金素梅反問，要不要問屏東縣長周春米，當屏東縣鄉親正在風災時，周春米有回來嗎？