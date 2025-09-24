民眾黨聯合政府三主軸 黃國昌：不該用分贓、分食權力汙名化

民眾黨今天舉行中央委員會，會中針對聯合政府進行討論。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨的關注視野不僅限於「由上而下」，反向思考「由下而上」更能強化聯合政府的夥伴關係，此概念不該被特定政治人物用「分贓、分食權力」汙名化，而是要以理論為台灣開啟新的政治典範。

民眾黨下午舉行中央委員會，針對花蓮發生嚴重災情默哀祈福，黃國昌責成民眾黨副秘書長黃成峻率隊前往花蓮，統合地方黨部的人力與物力投入救災活動，此外，民眾黨立委林憶君也將率領藥師團隊深入地方，協助藥品等物資救急，期盼為花蓮盡一份心力。

黃國昌表示，感謝民眾黨花蓮縣黨部及林憶君團隊，第一時間了解並關心災區狀況，中央政府對於非民進黨執政縣市大小眼，民眾黨早在今年8月提醒相關部會採取積極作為，然而農業部長陳駿季卻說「沒有立即危險」，目前仍然先以救災為重，等到復原工作結束，民眾黨會嚴肅究責。

此外，民眾黨政策會執行長賴香伶也在會中報告「聯合政府研析小組」工作推展進程，研究方向聚焦三大主軸，包含「團結台灣解決對立」、「採納國際找尋共識」及「跨黨合作地方先行」，希望藉此進行政策性研究與探討，並且積極籌辦首場聯合政府研討會。

黃國昌也引用多位國外學者所提「第四代聯合政府」的構想，檢視聯合政府如何在中央與地方不同層次的「垂直化」整合。黃國昌說，民眾黨拓展關注視野不僅限於「由上而下」的觀點，反向思考「由下而上」的路徑更能強化聯合政府的夥伴關係。

民眾黨表示，為了延續創黨主席柯文哲提出聯合政府的構想，黃國昌在今年9月初指示賴香伶積極籌組「聯合政府研析小組」，參考民主國家的經驗探討可行方案，目前正在積極網羅民間、學界等專家學者加入討論，並且在近期舉辦第一場研討會，也讓社會大眾共同參與。

民眾黨指出，面對當前少數政府領導國家，民進黨卻以撕裂、鬥爭的治理方式，不僅影響國家穩定發展，對於地緣政治的劇烈變化，更是缺乏韌性凝聚多數，未來如何透過團結台灣共同對外，需要透過聯合政府加強共識與合作，以確保治理穩定且有效。

黃國昌強調，聯合政府不該被特定政治人物用「分贓、分食權力」汙名化，而是要以理論、循序漸進等方式建立制度，長遠且有效地運作為台灣開啟新的政治典範，避免國家長期陷入內耗，忽略國家整體發展的重要。

