快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

美促台參與技術工作 外交部籲ICAO拒絕大陸政治壓力

中央社／ 台北24日電
中華民國外交部。本報系資料照
中華民國外交部。本報系資料照

國際民航組織（ICAO）大會開議，美國運輸部長達菲發聲挺台灣參與技術工作，中方則談「一中原則」。外交部今天表示，外交部長林佳龍感謝川普政府強力挺台國際參與，外交部譴責中國扭曲聯大第2758號決議，並呼籲ICAO拒絕中國政治壓力。

3年1度的ICAO大會23日在加拿大蒙特婁開議。路透社報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在首日會議發言表示，為確保全球航空安全，威脅航空安全的國家不應出任該組織領導職務，「這個問題上沒有政治的空間」，並強調包括台灣在內的所有相關者都必須參與技術工作。

外交部下午發布新聞稿指出，對於川普政府強力支持台灣爭取國際參與，林佳龍表達誠摯感謝。

外交部表示，針對中國民航局副局長梁楠會中重彈舊調一中原則及扭曲聯大第2758號決議，意圖透過政治操弄阻撓台灣參與國際組織及多邊機制，外交部予以最嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。聯大第2758號決議既未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，就不能引用該決議排除台灣參與聯合國體系及其他多邊組織。只有台灣的民選政府，才能在包括ICAO在內的聯合國體系及其他國際場域代表台灣。

外交部強調，交通部民航局是「台北飛航情報區」（Taipei FIR）唯一主管機關，每年管制逾百萬架次航班，並致力維護數千萬旅客飛航安全。唯有將台灣納入ICAO，才能有效確保全球民航體系的完整性及安全性。

外交部呼籲ICAO，堅定拒絕中國的政治壓力，儘速邀請台灣參與其所有會議、機制及活動。

外交部 ICAO 2758號決議 聯合國 林佳龍

延伸閱讀

外交部長林佳龍投書美媒 籲「台灣應被納入聯合國」

外交部長林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

相關新聞

時間地點確定！羅智強明天晚上要和盧秀燕吃這一家老字號名店

國民黨主席之爭逐漸進入白熱化階段，台中市長盧秀燕是各方候選人亟欲爭取的對象，台北市前市長郝龍斌這周日先約盧吃小吃，立委羅...

柯文哲入監坐馬桶染HPV 醫說有可能曝看守所慘況

台北市前市長柯文哲涉京華城案，以7000萬交保後，其妻陳佩琪透露，柯疑因看守所馬桶不潔感染HPV（人類乳突病毒），引發正...

影／苗栗教師節表揚大會 鍾東錦怒批中央財力分級「修理」苗栗太過份

苗栗縣長鍾東錦上午在全縣教師節表揚大會針對苗栗財政問題對中央表達不滿，批中央將苗栗的財力分級從最差的第5級一口氣提升到與...

美促台參與技術工作 外交部籲ICAO拒絕大陸政治壓力

國際民航組織（ICAO）大會開議，美國運輸部長達菲發聲挺台灣參與技術工作，中方則談「一中原則」。外交部今天表示，外交部長...

影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲

今年國慶晚會十月九日在台中圓滿劇場舉行，十月十日國慶焰火則在南投施放。台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜下午...

民眾黨聯合政府三主軸 黃國昌：不該用分贓、分食權力汙名化

民眾黨今天舉行中央委員會，會中針對聯合政府進行討論。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨的關注視野不僅限於「由上而下」，反向思考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。