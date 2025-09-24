美促台參與技術工作 外交部籲ICAO拒絕大陸政治壓力

國際民航組織（ICAO）大會開議，美國運輸部長達菲發聲挺台灣參與技術工作，中方則談「一中原則」。外交部今天表示，外交部長林佳龍感謝川普政府強力挺台國際參與，外交部譴責中國扭曲聯大第2758號決議，並呼籲ICAO拒絕中國政治壓力。

3年1度的ICAO大會23日在加拿大蒙特婁開議。路透社報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在首日會議發言表示，為確保全球航空安全，威脅航空安全的國家不應出任該組織領導職務，「這個問題上沒有政治的空間」，並強調包括台灣在內的所有相關者都必須參與技術工作。

外交部下午發布新聞稿指出，對於川普政府強力支持台灣爭取國際參與，林佳龍表達誠摯感謝。

外交部表示，針對中國民航局副局長梁楠會中重彈舊調一中原則及扭曲聯大第2758號決議，意圖透過政治操弄阻撓台灣參與國際組織及多邊機制，外交部予以最嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。聯大第2758號決議既未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，就不能引用該決議排除台灣參與聯合國體系及其他多邊組織。只有台灣的民選政府，才能在包括ICAO在內的聯合國體系及其他國際場域代表台灣。

外交部強調，交通部民航局是「台北飛航情報區」（Taipei FIR）唯一主管機關，每年管制逾百萬架次航班，並致力維護數千萬旅客飛航安全。唯有將台灣納入ICAO，才能有效確保全球民航體系的完整性及安全性。

外交部呼籲ICAO，堅定拒絕中國的政治壓力，儘速邀請台灣參與其所有會議、機制及活動。

