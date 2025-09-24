創黨將滿39周年 賴清德：所有黨員應扛起清廉、勤政、愛鄉土招牌

民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德表示，9月28日民進黨創黨將滿39周年，無論是資深或新進的從政黨員同志，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神；他與全體黨公職，會延續創黨信念。

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德在會中表示，再過幾天，9月28日，民進黨創黨將滿39周年。在這裡，要向所有的創黨、建黨前輩，致上最深的敬意。

賴清德表示，在過去會抓會關的戒嚴年代，不管是從事黨外活動，還是投入組黨運動，民主前輩們都必須冒著失去自由、甚至生命的風險。但他們仍不畏犧牲，勇敢地站出來，衝破黨禁的封鎖，創立民主進步黨，為台灣敲開了民主的大門、寫下新的篇章。

賴清德說，民進黨走過39個年頭，不但承載著一代又一代先進們，為台灣民主所付出的心血，也肩負起許多台灣人民，對民進黨深切期望的重擔。

賴清德說，無論是資深或新進的從政黨員同志，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每一個人生活在自由民主的台灣，能夠安居樂業，盡情地追逐夢想。

賴清德表示，所以，還要請所有黨員、支持者，繼續給予民進黨鞭策與指教，不足之處，「我們都會虛心檢討改進」。他與全體黨公職，會延續創黨信念，堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。

商品推薦