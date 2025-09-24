快訊

月薪5萬以下免繳稅 朱立倫：芭樂票「萊爾校長又來一次」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

賴清德總統日前表示，明年報稅只要年薪低於62.5萬元（約月薪5萬元）以下者，將免繳所得稅。國民黨主席朱立倫批評，今年5月申報已是如此，他以為是賴總統要宣布新的政策，後來才搞清楚根本是芭樂票，「萊爾校長又來一次」。

朱立倫今在中常會指出，看到賴清德總統日前宣布，只要明年申報所得稅，年收入62萬元以下的單身上班族將免繳所得稅。「我嚇一跳，立法院什麼時候修法？」他以為是賴清德要宣布新的政策，後來才搞清楚，根本是芭樂票。

朱立倫說，上屆立法院已針對「所得稅法」第17條修正，把原來租金列舉扣除額改成特別扣除額，今年5月申報，已經就是這個數字；賴還宣傳四到五成民眾免繳稅。但事實上，台灣現在是根據舊的所得稅法，43%的人本來就免繳稅，財政部也已經說明「不是新的」，這是萊爾校長又來一次、芭樂票。

朱立倫說，事實上，所得稅特別扣除額還有很多種種限制，租金扣除額有很多限制，要有非常多條件才符合月薪5萬元免繳所得稅，賴總統講得一副全體年輕人都適用，結果也不是新的政策，而是前年通過的立法、去年就適用，現在造成民眾誤解。

朱立倫酸，最好請賴清德親自出來澄清，大家給他的是舊資料，他口誤宣稱是明年適用，事實上前年就通過。他也批評，賴總統作為國家領導人，不要每一天只想宣傳、創造個人聲量，而是真正為民眾做事情，解決問題比較重要。

朱立倫 賴清德

