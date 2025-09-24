駁卡關雙城論壇 沈有忠：壓線送件最快速度審查

快訊

中央社／ 台北24日電
陸委會副主委沈有忠。中央社
台北市政府臨時喊卡前往上海與會雙城論壇陸委會副主委沈有忠駁斥中央單位刻意卡關說法。沈有忠說，台北市政府壓線送件，各單位在最短時間完成審查，發證沒有漏掉任何一人。

沈有忠在22日接受網路政治評論節目「齊有此理」專訪，這段專訪在24日播出。

沈有忠試著還原台北－上海城市論壇（雙城論壇）審查狀況。他說，台北市政府壓線送件，各個部會單位在最短時間內盡量完成審查，本預計在22日早上發證，包括台北市長蔣萬安在內全團都發證，沒有漏掉任何一位。

「我必須要很誠實地講、也要很遺憾地說，感覺起來好像台北市政府跟上海的距離比較近；反而台北市跟陸委會的距離比較遠」，他重申，陸委會是給予協助的單位，沒有刁難、沒有阻撓、在最短的時間內全力協助。

沈有忠提到，陸委會18日例行記者會對台北市政府赴滬拋出「4點提醒」，這是一份善意的、正面的提醒，對於雙城論壇的進行，陸委會抱持樂見其成態度，先前甚至多次詢問台北市政府預計舉辦時間、中央政府可以提供的協助。

4點提醒事項提及，訪團在陸從事兩岸交流，應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，例如兩岸觀光議題；訪團在陸期間不得參加中共「3個80週年」等相關統戰活動，應注意社會觀感與維護台灣整體利益。

沈有忠說明，由於目前兩岸尚未協商觀光議題，如果地方政府忽然表態「台北市開放讓上海民眾來觀光」，這個球就很難收回來了；所以提醒在沒有中央政府授權或觀光小兩會（台旅會、海旅會）協商前，地方政府不用先急著敲邊鼓。

他提到，蔣萬安有蔣家後代身分，現職又是首都市長，現在恰逢中共「3個80週年」，不能排除中共有意拿蔣萬安做為統戰宣傳工具。

他表示，倘若蔣萬安未來政治前途繼續向上，也有可能成為總統，若有過往在雙城論壇期間說出「九二共識」、「兩岸統一」等畫面，這將會是中共國際宣傳可用素材，陸委會有義務對一位首都市長做出提醒，也避免他日後可能感到後悔。

沈有忠強調，九二共識目前在台灣完全沒有市場，相信蔣萬安倘若赴上海參加雙城論壇，會不會提到九二共識相關內容，其會自有判斷。

蔣萬安多次公開表示，兩岸關係愈艱困愈需要交流。

「我是想要倒過來問，我們努力的跟你交流，兩岸關係有變好嗎」，沈有忠說，如果交流可以讓兩岸關係變好，政府絕對大力支持；如果對岸刻意將交流變成政治工具時，這樣的交流恐讓兩岸關係更不好，因為一邊還要防守，容易讓台灣陷入「你看你都把自己封鎖起來」的輿論中。

