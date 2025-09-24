駁卡關雙城論壇 沈有忠：壓線送件最快速度審查

台北市政府臨時喊卡前往上海與會雙城論壇，陸委會副主委沈有忠駁斥中央單位刻意卡關說法。沈有忠說，台北市政府壓線送件，各單位在最短時間完成審查，發證沒有漏掉任何一人。

沈有忠在22日接受網路政治評論節目「齊有此理」專訪，這段專訪在24日播出。

沈有忠試著還原台北－上海城市論壇（雙城論壇）審查狀況。他說，台北市政府壓線送件，各個部會單位在最短時間內盡量完成審查，本預計在22日早上發證，包括台北市長蔣萬安在內全團都發證，沒有漏掉任何一位。

「我必須要很誠實地講、也要很遺憾地說，感覺起來好像台北市政府跟上海的距離比較近；反而台北市跟陸委會的距離比較遠」，他重申，陸委會是給予協助的單位，沒有刁難、沒有阻撓、在最短的時間內全力協助。

沈有忠提到，陸委會18日例行記者會對台北市政府赴滬拋出「4點提醒」，這是一份善意的、正面的提醒，對於雙城論壇的進行，陸委會抱持樂見其成態度，先前甚至多次詢問台北市政府預計舉辦時間、中央政府可以提供的協助。

4點提醒事項提及，訪團在陸從事兩岸交流，應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，例如兩岸觀光議題；訪團在陸期間不得參加中共「3個80週年」等相關統戰活動，應注意社會觀感與維護台灣整體利益。

沈有忠說明，由於目前兩岸尚未協商觀光議題，如果地方政府忽然表態「台北市開放讓上海民眾來觀光」，這個球就很難收回來了；所以提醒在沒有中央政府授權或觀光小兩會（台旅會、海旅會）協商前，地方政府不用先急著敲邊鼓。

他提到，蔣萬安有蔣家後代身分，現職又是首都市長，現在恰逢中共「3個80週年」，不能排除中共有意拿蔣萬安做為統戰宣傳工具。

他表示，倘若蔣萬安未來政治前途繼續向上，也有可能成為總統，若有過往在雙城論壇期間說出「九二共識」、「兩岸統一」等畫面，這將會是中共國際宣傳可用素材，陸委會有義務對一位首都市長做出提醒，也避免他日後可能感到後悔。

沈有忠強調，九二共識目前在台灣完全沒有市場，相信蔣萬安倘若赴上海參加雙城論壇，會不會提到九二共識相關內容，其會自有判斷。

蔣萬安多次公開表示，兩岸關係愈艱困愈需要交流。

「我是想要倒過來問，我們努力的跟你交流，兩岸關係有變好嗎」，沈有忠說，如果交流可以讓兩岸關係變好，政府絕對大力支持；如果對岸刻意將交流變成政治工具時，這樣的交流恐讓兩岸關係更不好，因為一邊還要防守，容易讓台灣陷入「你看你都把自己封鎖起來」的輿論中。

