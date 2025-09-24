快訊

罷免連署案被追殺…羅智強國會主任陳冠安 今宣布參選港湖議員

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委羅智強國會辦公室主任陳冠安，今正式宣布，爭取國民黨北市港湖議員選舉黨內提名。圖／擷取自陳冠安臉書
距2026選舉一年多，爭取參選的新人已積極布局，國民黨立委羅智強國會辦公室主任、國民黨青年部前主任陳冠安今正式宣布，爭取國民黨北市港湖議員選舉黨內提名。

陳冠安坦言，今年4月，北檢偵辦幽靈連署案，他也成為民進黨司法追殺的當事人，一個最後不起訴的清白之人，沒有任何實質證據，就在清晨被搜索、被北檢偵訊數10個小時，甚至承擔跟共諜一樣高額的保釋金，然後再被綠營網軍側翼連番攻擊。

他說，「我的家人跟我說，參與政治怎麼這麼可怕。但我們這一代，絕不能對民進黨的倒行逆施……。」

「以民為本、從政初心。」陳冠安表示，他從小住在港湖，出身平凡，非政二代，也不是富二代，只是秉持一腔改變世界熱血，投身於公共事務當中。他投身政治、投入參選，是希望打破被意識形態所綁架的仇恨對立，及衍生的貪贓舞弊。用具體政策、用實際行動，以民為本，為人民而戰，讓民生議題重新變成政治的重點。

他提到，這幾年，相信許多人都非常憤怒，十分厭惡政客利用鬥爭來爭權奪利，把公共政策當成派系分贓的籌碼。「官員可以去北海道看黑熊？」「可以用公務車載狗美容？」「我們的土地，變成綠能你不能的生財工具；電價高漲、環境汙染、弊案叢生；還有美麗的農地，變成醜陋的大峽谷？」

他說，對比綠營權貴的貪婪，百姓的民生經濟需求，卻被擱置。在野力量的監督？迎來的卻是司法追殺查水表和大罷免大鬥爭。「政治，變成我們討厭的樣子」，但政治，不該是政客牟利的工具，而應是為人民謀公眾之利的場域。

「民之所欲，即是我向。」陳冠安說，他要當永遠的中華民國派，百年之前林語堂先生曾說，20歲青年都是熱心國事，30歲的人都是國事管他娘。「百年之後，我們這一時代的青年，更不能倒退，當一個坐視國家步入困境、不管國事的『莫問世代』」。

「有一顆為中華民國奮鬥的心，就能戰鬥到底、就該戰鬥到底。」陳冠安說，或許會有人說沒有資源、勢單力薄的青年，要想改變政治，是癡人說夢。但無論哪個時代，青年的特點總是懷抱著各種理想，他相信，只要理想不滅，改革之火就能長存。從議會開始，從市政開始，逐步推動改變，讓政治回到為國為民的正軌，這就是他參選的初衷。

陳冠安擔任國民黨幕僚10年，曾任智庫研究員，現正攻讀台大政研所博士，擔任過郝龍斌市長助理、馬英九總統秘書、江啟臣任黨主席時的青年部主任、還有柯志恩競辦發言人、立委李彥秀議會辦公室主任、立委羅智強國會主任。

國民黨立委羅智強國會辦公室主任陳冠安，今正式宣布，爭取國民黨北市港湖議員選舉黨內提名。圖／擷取自陳冠安臉書
相關新聞

獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了

雙城論壇MOU誰卡關？中央、北市府這兩天說法不一，北市府今天公布整個審查時序打臉陸委會稱「無已讀不回」。據了解，北市府今天一早才終於收到勞動部「遲來的回文」，勞動部今天回文是針對北市府8月送審的第一版ＭOU，回文建議修改幅度相當大。

沒卡雙城論壇？陸委會稱審MOU「無已讀不回」 北市拿時序反擊了

原訂明出發的雙城論壇突喊卡延期，MOU遲未通過中央、北市說法兜不攏，對於陸委會稱「職業技能培訓」MOU「絕無已讀不回」，...

營養午餐補助中央地方再槓 張惇涵：在野修財劃法不應只調公式

中央從明年起不再補助學校營養午餐國產食材補助，引發雙北市長蔣萬安、侯友宜要求中央儘速開會釐清事權。行政院秘書長張惇涵今天...

【重磅快評】堰塞湖釀災卻卸責地方 賴清德抗中失敗時要怪誰？

樺加沙颱風橫掃，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，迄今至少14人死亡，百餘人失聯。賴清德總統幾天前才剛開了一場「全社會防衛韌性...

曝農業部22日要求撤離 林楚茵秀公文：未見花縣府強制措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉發生嚴重災情。民進黨立委林楚茵今拿出農業部公文指出，9月22日上午7時就要求花蓮縣政府...

月薪5萬以下免繳稅 朱立倫：芭樂票「萊爾校長又來一次」

賴清德總統日前表示，明年報稅只要年薪低於62.5萬元（約月薪5萬元）以下者，將免繳所得稅。國民黨主席朱立倫批評，今年5月...

