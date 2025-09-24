營養午餐補助中央地方再槓 張惇涵：在野修財劃法不應只調公式

中央從明年起不再補助學校營養午餐國產食材補助，引發雙北市長蔣萬安、侯友宜要求中央儘速開會釐清事權。行政院秘書長張惇涵今天表示，立法院在野黨若要解決財劃法問題，不應該只修水平公式的瑕疵。

張惇涵表示，閣揆卓榮泰13日邀集地方首長時，也有提供中央地方事權分配資訊，後續主計總處也有跟地方溝通、討論，既然地方多了錢，錢就跟著事權走，要做事的也會多，這些都有一定程度釐清。

張惇涵強調，立法院在野黨若要解決財劃法問題，只修分母不是負責任的作法，事權如何分配、如何讓城鄉更為均衡，才是大家要共同思考的問題，不該只修水平公式瑕疵。他強調，財劃法牽涉國家長遠未來、民眾權利與福祉，不該只修水平公式瑕疵。

張惇涵重申，財劃法有垂直分配、統籌分配稅款的分配指標，以及水平分配公式瑕疵3大問題，會造成汙染留鄉村、繳稅卻繳大都市，中央、地方必須共同面對。

