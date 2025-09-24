黃國昌：陸委會廢物機關卡雙城論壇 梁文傑當打手禍害台灣

有關今年雙城論壇延期辦理，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政府搞小動作早已不是新聞，台北市前市長柯文哲過去受苦挨打，仍然堅持保留交流的管道，「講白了陸委會根本廢物機關」，對於兩岸交流毫無建樹、徒增溝通障礙，民進黨官員禍害台灣莫此為甚。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對今年雙城論壇臨時喊卡。黃國昌受訪時表示，一方面搞紅線小動作，另一方面又要扣紅帽子，民進黨政府行程不核定、已讀不回早已不是新聞，早在柯文哲擔任市長期間就一再發生，儘管受苦挨打仍然堅持保留交流管道。

黃國昌批評，如今民進黨政府故技重施，陸委會副主委梁文傑裝無辜，聲稱不知道為何取消，「講白了陸委會根本成為廢物機關，這種廢物機關跟海基會一年拿那麼多預算，搞了什麼事情出來」，如果只是要派打手出來搞統戰，根本不需要陸委會這個機關，對於兩岸交流毫無建樹、徒增溝通障礙，民進黨官員禍害台灣莫此為甚。

此外，民進黨立委王義川連日指控遭到跟拍，點名其中一名拍攝者與黃國昌前助理同名同姓。黃國昌受訪時則表示，王義川持續秀下限講蠢話，綠媒陪玩搞不出什麼名堂，「我根本懶得理他」，民進黨手握一堆國家機器，監察院跟檢察官都在手上，「結果國家機器搞不動，現在派一個『憨川』出來潑髒水，要我隨他起舞，我哪有那麼笨。」

至於網紅四叉貓質疑該名助理疑似「薪水回捐」，黃國昌聽聞後則說，對於這種噁心的變態，「他講的話我不會理會」，如果還有綠媒要繼續陪王義川秀下限，「那是你們的自由，我不會隨你們起舞。」

