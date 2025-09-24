聽新聞
0:00 / 0:00
獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了
雙城論壇MOU誰卡關？中央、北市府這兩天說法不一，北市府今天公布整個審查時序打臉陸委會稱「無已讀不回」。據了解，北市府今天一早才終於收到勞動部「遲來的回文」，勞動部今天回文是針對北市府8月送審的第一版ＭOU，回文建議修改幅度相當大。
今年雙城論壇原訂明天市長蔣萬安就要期程上海參加論壇，卻因北市府遲未收到行程核准公文、兩項MOU也遲未正式有公文核准，北市府本周一宣布延期舉辦。甚至傳出有中央部會對於北市府的MOU「已讀不回」後，陸委會嚴正駁斥此說法，卻遭北市府今天公布的審查時序打臉。據了解，過程中勞動部曾口頭有要求修改內容，但從8月送審後，因遲未獲得中央部會審查通過，北市府9月22日宣布緩辦後，直到今天才終於收到勞動部正式的回文。
北市勞動局拿出公布今年雙城論壇「職能培訓MOU」審查時序，北市府是在8月28日將職能培訓MOU發文給中央，正本給勞動部；副本給內政部、陸委會，陸委會直到9月12日要求勞動部與市府進一步釐清合作範圍。
根據北市勞動局的時序看，9月19日市府與陸委會透過電話聯絡，晚間仍沒有達成足以完成最終版本的共識，陸委會要求修改名稱、內容仍超過一半，直到北市府9月22日一早宣布緩辦，遲未收到勞動部回文。勞動局表示，依照規定，更改名稱必須重新送出申請，考量時間緊迫，無法倉促送案。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言