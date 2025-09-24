獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了

雙城論壇MOU誰卡關？中央、北市府這兩天說法不一，北市府今天公布整個審查時序打臉陸委會稱「無已讀不回」。據了解，北市府今天一早才終於收到勞動部「遲來的回文」，勞動部今天回文是針對北市府8月送審的第一版ＭOU，回文建議修改幅度相當大。

今年雙城論壇原訂明天市長蔣萬安就要期程上海參加論壇，卻因北市府遲未收到行程核准公文、兩項MOU也遲未正式有公文核准，北市府本周一宣布延期舉辦。甚至傳出有中央部會對於北市府的MOU「已讀不回」後，陸委會嚴正駁斥此說法，卻遭北市府今天公布的審查時序打臉。據了解，過程中勞動部曾口頭有要求修改內容，但從8月送審後，因遲未獲得中央部會審查通過，北市府9月22日宣布緩辦後，直到今天才終於收到勞動部正式的回文。

北市勞動局拿出公布今年雙城論壇「職能培訓MOU」審查時序，北市府是在8月28日將職能培訓MOU發文給中央，正本給勞動部；副本給內政部、陸委會，陸委會直到9月12日要求勞動部與市府進一步釐清合作範圍。

根據北市勞動局的時序看，9月19日市府與陸委會透過電話聯絡，晚間仍沒有達成足以完成最終版本的共識，陸委會要求修改名稱、內容仍超過一半，直到北市府9月22日一早宣布緩辦，遲未收到勞動部回文。勞動局表示，依照規定，更改名稱必須重新送出申請，考量時間緊迫，無法倉促送案。

