快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇因中央審核MOU遲未通過宣布延期。(圖為前年市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇)圖／台北市政府提供
雙城論壇因中央審核MOU遲未通過宣布延期。(圖為前年市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇)圖／台北市政府提供

雙城論壇MOU誰卡關？中央、北市府這兩天說法不一，北市府今天公布整個審查時序打臉陸委會稱「無已讀不回」。據了解，北市府今天一早才終於收到勞動部「遲來的回文」，勞動部今天回文是針對北市府8月送審的第一版ＭOU，回文建議修改幅度相當大。

今年雙城論壇原訂明天市長蔣萬安就要期程上海參加論壇，卻因北市府遲未收到行程核准公文、兩項MOU也遲未正式有公文核准，北市府本周一宣布延期舉辦。甚至傳出有中央部會對於北市府的MOU「已讀不回」後，陸委會嚴正駁斥此說法，卻遭北市府今天公布的審查時序打臉。據了解，過程中勞動部曾口頭有要求修改內容，但從8月送審後，因遲未獲得中央部會審查通過，北市府9月22日宣布緩辦後，直到今天才終於收到勞動部正式的回文。

北市勞動局拿出公布今年雙城論壇「職能培訓MOU」審查時序，北市府是在8月28日將職能培訓MOU發文給中央，正本給勞動部；副本給內政部、陸委會，陸委會直到9月12日要求勞動部與市府進一步釐清合作範圍。

根據北市勞動局的時序看，9月19日市府與陸委會透過電話聯絡，晚間仍沒有達成足以完成最終版本的共識，陸委會要求修改名稱、內容仍超過一半，直到北市府9月22日一早宣布緩辦，遲未收到勞動部回文。勞動局表示，依照規定，更改名稱必須重新送出申請，考量時間緊迫，無法倉促送案。

北市府 陸委會 勞動部 雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇延後舉辦 國台辦：兩市仍保持溝通

沒卡雙城論壇？陸委會稱審MOU「無已讀不回」 北市拿時序反擊了

被質疑卡雙城論壇...陸委會駁：若真要阻擋 會光明正大宣布

故宮捷克特展遭恐攻威脅！陸委會接到恐嚇信要求撤展

相關新聞

獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了

雙城論壇MOU誰卡關？中央、北市府這兩天說法不一，北市府今天公布整個審查時序打臉陸委會稱「無已讀不回」。據了解，北市府今天一早才終於收到勞動部「遲來的回文」，勞動部今天回文是針對北市府8月送審的第一版ＭOU，回文建議修改幅度相當大。

沒卡雙城論壇？陸委會稱審MOU「無已讀不回」 北市拿時序反擊了

原訂明出發的雙城論壇突喊卡延期，MOU遲未通過中央、北市說法兜不攏，對於陸委會稱「職業技能培訓」MOU「絕無已讀不回」，...

【重磅快評】堰塞湖釀災卻卸責地方 賴清德抗中失敗時要怪誰？

樺加沙颱風橫掃，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，迄今至少14人死亡，百餘人失聯。賴清德總統幾天前才剛開了一場「全社會防衛韌性...

黃國昌：陸委會廢物機關卡雙城論壇 梁文傑當打手禍害台灣

有關今年雙城論壇延期辦理，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政府搞小動作早已不是新聞，台北市前市長柯文哲過去受苦挨...

張惇涵：在野黨若要修財劃法 不應只調整公式

行政院指新版財劃法有3項錯誤，呼籲立法院勇敢解決問題。行政院秘書長張惇涵今天表示，若立法院在野黨要解決財劃法問題，不應只...

中央嗆早已通知不補助營養午餐 侯友宜反擊「不要擠牙膏」

近日中央與地方為補助款爭議不休，針對中央不補助地方營養午餐一事，昨行政院表示最初已在縣市長會議簡報過，新北市長侯友宜今表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。