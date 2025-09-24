快訊

中央嗆早已通知不補助營養午餐 侯友宜反擊「不要擠牙膏」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對財劃法爭議，侯友宜再度要求中央應把事權與地方說明清楚。記者林媛玲／攝影
針對財劃法爭議，侯友宜再度要求中央應把事權與地方說明清楚。記者林媛玲／攝影

近日中央與地方為補助款爭議不休，針對中央不補助地方營養午餐一事，昨行政院表示最初已在縣市長會議簡報過，新北市長侯友宜今表示，當天中央針對財劃法說明時，就沒把事權分配講清楚，他還提議要找時間溝通清楚，但中央卻片面決定，他要求中央到底還有哪些事權要地方扛，請趕快說清楚，「不要一個一個丟」。

侯友宜說，中央和地方既然要溝通，就把很多項目條列清楚，新北市面對中央片面做決定，他還是強調會扛起照顧孩子、照顧教育體系，苦不能苦孩子，包括校園水電費7.1億元，及營養午餐的2.5億元，中央不補助，新北市已編列預算，已經把它編列進去。

侯友宜表示，他還是要問中央到底還有哪些事權要地方該扛的，要趕快說清楚，這樣讓地方比較好做事，不要一個一個丟，要把它講清楚。像新北捷運90億已沒有，那以後會不會愈來愈多？拜託中央多少東西要給地方做，多少東西要收回去，到現在沒講清楚哪是溝通，溝通是中央地方一起面對面，不是單方面講就算了。

