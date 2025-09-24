張惇涵：在野黨若要修財劃法 不應只調整公式
行政院指新版財劃法有3項錯誤，呼籲立法院勇敢解決問題。行政院秘書長張惇涵今天表示，若立法院在野黨要解決財劃法問題，不應只修水平分配公式問題，而是得共同思考事權如何分配、如何讓城鄉更為均衡。
寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目今天專訪張惇涵，會後張惇涵也接受媒體聯訪。
談到因應新版財劃法，明年起道路修整、學校營養午餐以及校園水電費等將回歸地方辦理引發討論。張惇涵受訪表示，財劃法有垂直分配、統籌分配稅款的分配指標，以及水平分配公式瑕疵3大問題，會造成污染留鄉村、繳稅卻繳大都市，中央、地方必須共同面對。
他也提到，行政院長卓榮泰13日邀集地方首長時也有提供相關事權分配資訊，後續主計總處也有跟地方主計單位溝通、討論，既然地方多了錢，錢就跟著事權走，要做事的也會多。
張惇涵表示，財劃法牽涉國家長遠未來、民眾權利與福祉，立法院在野黨未來若要解決財劃法問題，只修公式不是負責任的作法，事權如何分配、如何讓城鄉更為均衡，才是大家要共同思考的問題，不該只修水平公式瑕疵。
財政部日前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達新台幣8840.9億元，較今年度增加4165.1億元，因此卓榮泰日前邀集地方首長，討論事權分配。
對於新版財劃法議題，行政院發言人李慧芝日前透過媒體群組表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生3項無法解決的問題，包括一，公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億元無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。二，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。
