快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

張惇涵：在野黨若要修財劃法 不應只調整公式

中央社／ 台北24日電
行政院秘書長張惇涵24日接受媒體聯訪，談及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災與財劃法等議題。中央社
行政院秘書長張惇涵24日接受媒體聯訪，談及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災與財劃法等議題。中央社

行政院指新版財劃法有3項錯誤，呼籲立法院勇敢解決問題。行政院秘書長張惇涵今天表示，若立法院在野黨要解決財劃法問題，不應只修水平分配公式問題，而是得共同思考事權如何分配、如何讓城鄉更為均衡。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目今天專訪張惇涵，會後張惇涵也接受媒體聯訪。

談到因應新版財劃法，明年起道路修整、學校營養午餐以及校園水電費等將回歸地方辦理引發討論。張惇涵受訪表示，財劃法有垂直分配、統籌分配稅款的分配指標，以及水平分配公式瑕疵3大問題，會造成污染留鄉村、繳稅卻繳大都市，中央、地方必須共同面對。

他也提到，行政院長卓榮泰13日邀集地方首長時也有提供相關事權分配資訊，後續主計總處也有跟地方主計單位溝通、討論，既然地方多了錢，錢就跟著事權走，要做事的也會多。

張惇涵表示，財劃法牽涉國家長遠未來、民眾權利與福祉，立法院在野黨未來若要解決財劃法問題，只修公式不是負責任的作法，事權如何分配、如何讓城鄉更為均衡，才是大家要共同思考的問題，不該只修水平公式瑕疵。

財政部日前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達新台幣8840.9億元，較今年度增加4165.1億元，因此卓榮泰日前邀集地方首長，討論事權分配。

對於新版財劃法議題，行政院發言人李慧芝日前透過媒體群組表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生3項無法解決的問題，包括一，公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億元無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。二，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。

財劃法 行政院 張惇涵

延伸閱讀

陳駿季稱馬太鞍堰塞湖無立即潰堤危險 張惇涵：被斷章取義

影／卓榮泰因「普發一萬現金」挨轟下台負責 侯友宜卻這麼說

馬太鞍溪堰塞湖溢流124人失聯 盼今天全數聯繫完成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災 卓揆指示中央4單位成立前進協調所

相關新聞

獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了

雙城論壇MOU誰卡關？中央、北市府這兩天說法不一，北市府今天公布整個審查時序打臉陸委會稱「無已讀不回」。據了解，北市府今天一早才終於收到勞動部「遲來的回文」，勞動部今天回文是針對北市府8月送審的第一版ＭOU，回文建議修改幅度相當大。

沒卡雙城論壇？陸委會稱審MOU「無已讀不回」 北市拿時序反擊了

原訂明出發的雙城論壇突喊卡延期，MOU遲未通過中央、北市說法兜不攏，對於陸委會稱「職業技能培訓」MOU「絕無已讀不回」，...

【重磅快評】堰塞湖釀災卻卸責地方 賴清德抗中失敗時要怪誰？

樺加沙颱風橫掃，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，迄今至少14人死亡，百餘人失聯。賴清德總統幾天前才剛開了一場「全社會防衛韌性...

台北隊今再派4車15人救災 蔣萬安：全力支援與花蓮同在

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。台北市長蔣萬安今天也在臉書表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，台北市全力...

黃國昌：陸委會廢物機關卡雙城論壇 梁文傑當打手禍害台灣

有關今年雙城論壇延期辦理，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政府搞小動作早已不是新聞，台北市前市長柯文哲過去受苦挨...

張惇涵：在野黨若要修財劃法 不應只調整公式

行政院指新版財劃法有3項錯誤，呼籲立法院勇敢解決問題。行政院秘書長張惇涵今天表示，若立法院在野黨要解決財劃法問題，不應只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。