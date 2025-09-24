世界台灣商會年會台南登場 韓國瑜：立院作台商堅實後盾與溝通橋梁

世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議，今在台南登場，賴清德總統昨晚已先出席歡迎晚宴，近期因花東地區傳出颱風豪雨災情，將以救災為優先；立法院長韓國瑜今出席時也強調，立法院將作為海外台商的堅實後盾與溝通橋梁。

韓國瑜致詞時說，「一個國家經濟發展看股票、股市，而政治發展看國會」，立法院在去年2月成立立法院世界台商之友會，向世界台商之友搭起緊密橋梁，更代表立法院，非常重視這個平台，未來台商朋友不管在任何地方，請把立法院當作各位的好朋友。

他指出，台商朋友平時大家在海外為事業打拚，但只要家鄉台灣有難，無論是天災人禍還是疫情，台商們總是第一時間凝聚力量，慷慨解囊，將愛心與資源送回故鄉，對此也表達深深的感動與感謝，讚揚台商們心繫台灣、無私奉獻的精神。

世界台灣商會聯合總會長吳光宜提到，隨著美國新川普時代來臨，尤其是美國關稅貿易政策對全球區域政策衝突，以及氣候異常引發天然災害增加，讓全球供應鏈帶來不確定性與影響，台商如何調整策略、靈活應變帶來新商機，將是世界台商總會未來的共同面對的重點。

僑委會主委徐佳青致詞時先代表賴清德總統及蕭美琴副總統向台商致意，此次風災導致花東災情嚴重，賴清德原訂出席今開幕儀式因而取消，中央將以救災為第一優先；面對美國對全球有新戰略思考，國際情勢動盪不安使供應鏈重組，她相信台商都能靈活、最快速掌握優勢應變。 徐佳青表示，台商在全球各地逐漸以安全、可靠的方向布局，但部分國家仍處於危機之中，僑委會將與世界台商總會、經濟部、外交部等單位攜手合作，持續蒐集各種資訊提供給台商朋友。

2025世界台灣商會聯合總會年會大會今在福爾摩沙遊艇酒店開幕，逾1200位來自世界各國的台灣商會代表與企業領袖等齊聚，探討國際經濟趨勢與商務合作的新契機。南市府強調，透過本次年會舉辦，將積極向世界台商推廣台南，吸引世界台商回流擴大投資。 世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議今在台南登場，立法院長韓國瑜今代表立法院出席。記者萬于甄／攝影 世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議今在台南舉辦開幕典禮，台南市長黃偉哲、立法院長韓國瑜等人紛紛與會致意。記者萬于甄／攝影

