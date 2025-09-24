沒卡雙城論壇？陸委會稱審MOU「無已讀不回」 北市拿時序反擊了

原訂明出發的雙城論壇突喊卡延期，MOU遲未通過中央、北市說法兜不攏，對於陸委會稱「職業技能培訓」MOU「絕無已讀不回」，北市勞動局拿出審查時序反擊，表示8月28日送中央後直到宣布不在9月舉辦時，皆未獲勞動部回文，陸委會曾口頭要求修改最終也無公文可依。

勞動局表示，自8月28日將職能培訓MOU發文中央（正本：勞動部；副本：内政部、陸委會）後，陸委會於9月12日要求勞動部與市府進一步釐清合作範圍，並在9月18日再次要求市府修訂內容。

9月19日市府與陸委會透過電話聯絡，晚間仍沒有達成足以完成最終版本的共識。陸委會要求修改名稱、內容超過一半；依照規定，更改名稱必須重新送出申請，考量時間緊迫，無法倉促送案。

雙城論壇是否遭中央技術性卡關？陸委會稱，北市府本次雙城論壇預計簽署之合作備忘錄積極協處、預計「出發前就可通過」、「絕無已讀不回」，北市勞動局今天發聲明表示，自8月28日將MOU送交中央主管機關後，至今未獲勞動部進一步回文。

勞動局說，陸委會曾口頭要求修改，但最終也無公文可依、也還沒得到中央正式的答案；就算取得共識，北市還需將修訂版提供上海方，雙方須再次確認才能成為可簽署的最終版，溝通時程上確實趕不及。

勞動局強調，雙城之間需要務實交流，陸委會也多次表達對雙城論壇樂見其成，期待獲得中央政府給予明確的答覆與支持，達成「雙城好、兩岸好」的目標。

北市府表示，在職能培訓MOU方面，直至9月22日早上8點市府對外宣布不在9月舉辦雙城論壇，市府都未收到勞動部正式發文；而在水治理交流MOU的部分，市府於8月25日正式發文中央，並於9月22日8點宣布不在9月舉辦後，環境部才在當日上午9點回文表示「尊重」，國土署則至今仍未回文。

