稱徐榛蔚災變沒坐鎮遭批大翻車 吳思瑤：傅氏夫妻沒資格甩鍋

樺加莎颱風釀花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立委吳思瑤昨在社群發文為花蓮祈福，直指花蓮縣長徐榛蔚不在國內坐鎮，但徐前一晚緊急取消行程返抵花蓮，遭網友批「吃人血饅頭。」吳思瑤今再說，最沒資格甩鍋的就是數十年在花蓮作威作福的傅氏夫妻，「藍白一搭一唱消費災情，到底要多邪惡？」

吳思瑤今表示，雖然還是發生了災情憾事，還是要向第一線救援救災的人員致敬，持續為花蓮祈福，該扛責任的時候，最不需要的就是政治口水，「但藍白政客救災的SOP永遠只有一個：推給中央、賴給清德！」

吳思瑤說，昨傍晚才剛肯定行政院長卓榮泰邀請國民黨立委傅崐萁（代理出國的徐榛蔚）參與防災會議，支持中央地方協力救災；但災情傳出後，傅崐萁「第一時間做的也是唯一做的」，竟然是拍影片推責任、帶風向。即使如此，執政團隊扛下重擔，昨日漏夜在花蓮救災的，幾乎都是中央政府團隊。

吳思瑤強調，再說一次，最沒有資格甩鍋卸責的，就是數十年在花蓮作威作福、壟斷政治權力的傅氏夫妻，而民眾黨林憶君造謠馬上被抓包，連馬太鞍橋是2018年就完成新建，硬扯是兩個月前才完工，「藍白一搭一唱消費災情，到底是要多邪惡？」

