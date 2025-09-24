聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜將見麻生太郎

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

立法院長韓國瑜明天將率朝野立委出訪日本、預計廿九日返台。據了解，外交部與韓國瑜辦公室昨拍板五天行程，廿五、廿六日將拜會東京政要，廿七日到大阪參訪世界博覽會，此行預計會見日本前首相麻生太郎、日本國會議員等。

韓國瑜擔任立法院「台日交流聯誼會」會長，一直有意率團訪問日本，先前因大罷免未成行，此次應「日華議員懇談會」會長古屋圭司邀請，終於成行。此次出訪的朝野立委共十一人，包括國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委黃珊珊等。

韓國瑜 日本 麻生太郎

延伸閱讀

獨／拜會東京政要！韓國瑜訪日行程曝光 將見前首相麻生太郎

【重磅快評】美濃大峽谷綠議員甩鍋韓國瑜 反成「大義滅親」傑作

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

參選黨主席抽中4號…赴雲林拜會韓國瑜 郝龍斌：他祝我「心想4成」

相關新聞

編列1.6億補助扶輪社、獅子會 國民黨團揪明年度中央政府預算：一定嚴審

國民黨立院黨團今晚表示，115年度中央政府總預算中，將編列6千萬元補助國際扶輪年會及同濟會、扶輪社、國際青年商會及獅子會...

市立高中職燒錢 中市盼改回國立

中央與地方為了補助引發爭議，又添一樁。台中市原十七所國立高中職二○一七年改隸市立，國教署雖每年補助，但逐年經費不足支應，...

營養午餐補助 蔣萬安怒轟事權未清

中央未編列營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，台北市長蔣萬安昨怒問中央「到底給多少、扣多少」；新北市長侯友宜則強調「自...

韓國瑜將見麻生太郎

立法院長韓國瑜明天將率朝野立委出訪日本、預計廿九日返台。據了解，外交部與韓國瑜辦公室昨拍板五天行程，廿五、廿六日將拜會東...

雙城論壇延至年底 北市認為事緩則圓

台北上海雙城論壇延期，台北市長蔣萬安昨天表示，相關的事務性及技術性審查都還在進行，市府評估認為事緩則圓，所以不在本月舉辦...

柯換電子腳鐶 李文娟泣訴問案凶

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，檢察官指控柯以木可公關公司侵占六八三四萬元，昨傳喚前木可負責人李文娟作證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。