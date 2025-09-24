聽新聞
韓國瑜將見麻生太郎
立法院長韓國瑜明天將率朝野立委出訪日本、預計廿九日返台。據了解，外交部與韓國瑜辦公室昨拍板五天行程，廿五、廿六日將拜會東京政要，廿七日到大阪參訪世界博覽會，此行預計會見日本前首相麻生太郎、日本國會議員等。
韓國瑜擔任立法院「台日交流聯誼會」會長，一直有意率團訪問日本，先前因大罷免未成行，此次應「日華議員懇談會」會長古屋圭司邀請，終於成行。此次出訪的朝野立委共十一人，包括國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委黃珊珊等。
