聽新聞
0:00 / 0:00
雙城論壇延至年底 北市認為事緩則圓
台北上海雙城論壇延期，台北市長蔣萬安昨天表示，相關的事務性及技術性審查都還在進行，市府評估認為事緩則圓，所以不在本月舉辦。
另外，市府與上海方去年簽訂ＭＯＵ後，北市動物園規畫以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊，雙方皆已挑選好個體，但黑腳企鵝屬於歐洲動物園和水族館協會所管理物種，若要調配物種須經協會專家、分類群取得共識，加上上海動物園並非該協會會員，也難以定案，其中部分文件涉中央及地方權責，可能也會因此延後。
至於有人質疑陸委會在審查程序上技術性卡關，陸委會昨發布新聞稿稱，陸委會行政效率明快，多次主動聯繫市府、積極協處，絕無延宕、阻撓。陸委會副主委梁文傑還說，如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段。
另有媒體稱「熟稔中共統戰官員」分析，可能中國大陸全國政協主席王滬寧想見蔣萬安，但蔣不願意，才被迫暫緩。蔣萬安昨表示，放話的人太會編故事。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言