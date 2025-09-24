營養午餐補助 蔣萬安怒轟事權未清

中央未編列營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助，台北市長蔣萬安昨怒問中央「到底給多少、扣多少」；新北市長侯友宜則強調「自己的孩子自己顧」，會扛起所有責任。兩人都要求中央盡速召開事權會議，讓地方有所依循。雲林縣長張麗善也喊話，盼中央懸崖勒馬。

行政院發言人李慧芝指出，因應新版財劃法，中央財源大幅釋出，明年地方的統籌稅款將增加四一六五億元，比今年成長達百分之八十九，為確保地方可以妥善運用這筆大幅增加的財源、持續照顧民眾，加上為落實地方自治精神，包括道路修整、學校營養午餐及校園水電費等事項都需要回歸地方辦理。教育部也表示，學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸由地方政府負擔。

蔣萬安昨出席北市國慶活動記者會時受訪回應，中央做法嚴重衝擊全國各縣市的小孩子，造成很大影響，攸關孩子權益，再苦也不能苦孩子，北市府會編列預算支應。新北相關經費需求約五億元，中央政策未明前，教育局已追加自籌二點五億元先支應。

台南市長黃偉哲昨宣布，市府將自行編列近六億元預算，確保全市學童的營養午餐持續採用國產食材，確保照顧弱勢學生與偏鄉學校的午餐供應品質。

雖然許多縣市都編列預算支應，但蔣萬安質疑，中央到底給多少、扣多少，事權責任都沒有跟地方好好溝通、協調、交換意見，日前他已當面請行政院長卓榮泰央盡快召開事權會議，釐清權責，而非由中央單方恣意片面決定。

侯友宜表示，中央只要把事權分配講清楚，地方自己的孩子，再怎麼艱困也要照顧好，一定會扛起所有的責任，但應事先與地方充分溝通，避免影響第一線孩子與學校。

李慧芝則表示，卓揆十三日邀全國各地方政府參與會議時，就已提供行政院主計總處簡報並列舉回歸事權，當天六都首長皆有出席。

