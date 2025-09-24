市立高中職燒錢 中市盼改回國立

中央與地方為了補助引發爭議，又添一樁。台中市原十七所國立高中職二○一七年改隸市立，國教署雖每年補助，但逐年經費不足支應，市府只得動用地方教育發展基金補缺口，去年就透支九億元，議員提案回歸中央管轄或至少增加補助款。

台中市長盧秀燕說，市立高中職進退兩難，甚至被迫動用校務基金，「非常不好」。中市府教育局表示，若中央願意，考慮讓市立高中職能改回國立。

教育部則表示，台中市改制直轄市計畫內已明確規畫將國立高中職改隸為市立，私立高中職督導權移交由市府管理，以落實事權統一與資源整合；台中市轄內十七所原國立高中職及特教學校，與市府教育局多次協商並達成共識後，每年補助經費卅六億餘元，教師員額亦依百分之九十六基準全數移撥完成，為維持協商共識及政策一貫性，中央原則上難予調整補助額度。

教育部表示，考量財政收支劃分法修正後，地方政府自有財源比例將大幅提升，建請台中市政府依整體預算妥善統籌支應高中職相關經費，以落實二○○九年改制為直轄市的計畫精神，與推動教育事務事權統一之原則。

台中市議會昨舉行臨時會，多位議員提到讓市立高中職困境，中央每年補助卅六億元，但多年來未隨物價調漲而增加經費，讓學校與市府左支右絀，建議改回「國立」。

盧秀燕直言，當年中央推動改隸時，台中市已表達「地方財源不足以支撐」憂慮，中央也承諾會補助差額，但實際補助跟不上支出，市府會持續向中央爭取增加補助款。

不僅市府財政壓力大，學校端的壓力同樣沉重。台中二中校長歐靜瑜指出，校務發展基金原本是在國立時代累積而來，改隸前尚有四、五千萬元，近年隨著藝教大樓等大型建設經費支出，僅剩一百多萬元，已難再支應。她坦言，不少學校私下都表達「希望改回國立」的聲音，因為目前補助不足，校務運作已顯吃緊。

清水高中校長蕭建華提到，國立時期經費直接撥入學校帳戶，效率較高；改為市立後，補助多數仍來自教育部，但需經教育局轉撥，過程繁瑣且速度較慢，常常需要學校先行墊付，增加財務與行政負擔。

高雄目前有廿所國立高中，如鳳山高中、岡山高中、高師大附中等，國立高中多位於原縣區。高雄市教育局表示，國立轉市立高中，因薪資、退休金等與中央仍無共識，目前不會承接。

