聽新聞
0:00 / 0:00
AIT支持台灣參與ICAO
國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會昨在加拿大蒙特婁開第四十二屆大會，台灣仍未受邀。民航局副局長林俊良昨說，仍會在場外與其他國家、組織等舉行雙邊會談。美國在台協會（ＡＩＴ）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織，包括ＩＣＡＯ。
ＡＩＴ指出，美國敦促國際民航組織秘書長薩拉薩爾與理事會主席夏基塔諾，促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第四十二屆國際民航組織大會；台灣參與國際民航組織，將能提升全球航空安全與保安。
我國爭取參與ＩＣＡＯ的行動團，由林俊良率領，在加拿大跨黨派聯邦眾議員陪同下，昨在加國國會的「國家新聞發布廳」舉行國際記者會。
交通部長陳世凱也透過預錄影片向國際民航社群喊話。陳世凱表示，中國大陸近年多次未依ＩＣＡＯ規範提前公告，即逕行在Taipei FIR發布軍演或限制空域，增加航空公司風險與成本。呼籲唯有台灣納入ＩＣＡＯ合作機制，才能確保「無縫天空」。
外交部重申，飛航安全是專業技術議題，無涉政治；ＩＣＡＯ作為技術性專門機構，不應任由中國政治操弄，唯有納入台灣，才能確保台海及印太地區的飛航安全及和平穩定。
陳世凱亦投書國際媒體，已有包括帛琉、印尼、韓國、史瓦帝尼、紐西蘭及加拿大等十五國媒體刊登，揭示台灣在維護全球航空安全及推動區域永續發展中的責任與貢獻，呼籲國際社會共同支持台灣納入ＩＣＡＯ。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言