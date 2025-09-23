快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

AIT支持台灣參與ICAO

聯合報／ 記者鄭媁甘芝萁／台北報導

國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會昨在加拿大蒙特婁開第四十二屆大會，台灣仍未受邀。民航局副局長林俊良昨說，仍會在場外與其他國家、組織等舉行雙邊會談。美國在台協會（ＡＩＴ）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織，包括ＩＣＡＯ。

ＡＩＴ指出，美國敦促國際民航組織秘書長薩拉薩爾與理事會主席夏基塔諾，促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第四十二屆國際民航組織大會；台灣參與國際民航組織，將能提升全球航空安全與保安。

我國爭取參與ＩＣＡＯ的行動團，由林俊良率領，在加拿大跨黨派聯邦眾議員陪同下，昨在加國國會的「國家新聞發布廳」舉行國際記者會。

交通部長陳世凱也透過預錄影片向國際民航社群喊話。陳世凱表示，中國大陸近年多次未依ＩＣＡＯ規範提前公告，即逕行在Taipei FIR發布軍演或限制空域，增加航空公司風險與成本。呼籲唯有台灣納入ＩＣＡＯ合作機制，才能確保「無縫天空」。

外交部重申，飛航安全是專業技術議題，無涉政治；ＩＣＡＯ作為技術性專門機構，不應任由中國政治操弄，唯有納入台灣，才能確保台海及印太地區的飛航安全及和平穩定。

陳世凱亦投書國際媒體，已有包括帛琉、印尼、韓國、史瓦帝尼、紐西蘭及加拿大等十五國媒體刊登，揭示台灣在維護全球航空安全及推動區域永續發展中的責任與貢獻，呼籲國際社會共同支持台灣納入ＩＣＡＯ。

