賴總統：台灣強韌安全 世界民主防線就更穩固

聯合國大會總辯論昨登場，賴清德總統透過預先錄影，於紐約非營利組織Concordia年度峰會以「攜手共創更安全的世界—台灣在不確定時代的角色」為題發表演說。賴總統強調，台灣身處印太第一島鏈前線，直接面對威權威脅，面對不確定的時代，台灣將繼續做世界和平的舵手及世界繁榮的推手，以積極策略和堅定信念，與世界攜手共進。

Concordia依例於聯合國大會總辯論期間，在聯合國總部外舉辦年度峰會；賴總統致詞演說內容預計今天播出。

賴總統表示，今年是格外具有歷史意義的一年，因為八月十五日是第二次世界大戰結束八十周年的日子。二戰帶給我們最寶貴的教訓是「團結必勝、侵略必敗」，今年的聯合國大會也以「攜手共進」為主題，提醒我們：八十年來，人類憑藉團結合作走出二戰陰霾，建立了以和平、發展與人權為核心的國際秩序。

賴總統說，當前國際局勢動盪，地緣政治持續升溫，威權勢力的集結與擴張，侵蝕著國際秩序，民主社會更受到假訊息與外部干預的侵擾，讓全球和平面臨嚴峻挑戰；這些挑戰複雜且多元，沒有任何國家能獨自應對，凸顯唯有團結合作，才能化解危機，也唯有深化民主夥伴關係，才能維護長久和平，共築繁榮穩定的世界。

賴總統指出，台灣推行「價值外交」、建構經濟安全與供應鏈韌性、強化國防力量並提升全社會防衛韌性，同時強化網路安全、打擊假訊息，提升公民媒體素養，「我們立場很明確，就是讓台灣更強韌、更安全，世界民主的防線就能更穩固」。

此外，副總統蕭美琴昨出席「二○二五全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」時表示，在國際合作上，台美關係一直都堅實穩固。

