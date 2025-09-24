快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

柯換電子腳鐶 李文娟泣訴問案凶

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，檢察官指控柯以木可公關公司侵占六八三四萬元，昨傳喚前木可負責人李文娟作證，李女大量行使拒絕證言權，檢辯詰問均拒答，柯批檢察官查政治獻金是濫訴。

檢察官針對木可相關案情問李文娟數十個問題，包括「妳是否為木可登記負責人」、「木可為何支付眾望金會一千元租金」、「木可有無匯款四五○萬元到柯文哲第一銀行南門分行帳戶」，李女都拒絕證言。

檢察官問李文娟「柯文哲傳給你『雲林陳乙辰在未來一年給他一百萬，當作地方經費』，請問妳傳給陳乙辰的吳雅鴻勞務報酬簽領單，和柯文哲這個指示有沒有關係？」、「為何妳於一一三年七月五日、八月十二日兩次傳送『勞務報酬簽領單-吳雅鴻.xlsx』的電子檔給陳乙辰？」，李女也拒答。

李女哭著說，檢調偵訊時情緒極度害怕、一直處於高壓狀態，檢調以很凶口氣問案，她有很多回答都用猜測的；檢察官安慰李女表示法庭內都用很和緩的態度問話，李女說「那是你們在法官面前才這樣問」、「在調查局不是這樣問的」。

柯的辯護人問「ＫＰ秀負責什麼業務？」、「ＫＰ秀契約文件下方有黃珊珊簽名，代表黃珊珊有參加會議嗎？」、「若監察院認為妳與木可簽約有瑕疵，競總能辦演唱會嗎？」，李女還是拒絕作證。

柯文哲說，二○二四年忙於參加總統大選，柯辦前主任李文宗參考「小英商號」、「扁帽工廠」、「賴桑小舖」做法處理，並沒違法；「ＫＰ秀」是競選團隊規畫宣傳手法，檢察官卻誤為犯罪操作，根本是濫訴、小題大做。

檢察官表示，李文娟會定期給柯文哲報表，報告剩餘款，眾望基金會是柯文哲成立的，員工薪資是柯與民眾黨秘書長周榆修談好後，再由「橘子」許芷瑜傳送薪資表給李文娟處理，如果基金會的錢「混水摸魚」流用到競總或民眾黨，就構成犯罪。

柯妻陳佩琪連日臉書貼文指科技監控收訊不佳、抱怨監控人員干擾生活；柯昨也說，設備在凌晨不斷發出聲響，他近期身體狀況不好，不僅感染帶狀皰疹，還因長期官司壓力失眠「這一年過得很痛苦」。合議庭昨下午庭期結束，通知廠商協助柯更換電子腳鐶。

柯文哲 李文娟 民眾黨

延伸閱讀

李文娟法庭爆哭拒答檢察官詰問 北檢：「很凶」非事實 律師全程在場

李文娟指檢調偵查時很凶 北檢：並非事實

柯文哲政治動向 直搗賴總統本命區台南？黃偉哲：看龍介仙買不買單

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

相關新聞

編列1.6億補助扶輪社、獅子會 國民黨團揪明年度中央政府預算：一定嚴審

國民黨立院黨團今晚表示，115年度中央政府總預算中，將編列6千萬元補助國際扶輪年會及同濟會、扶輪社、國際青年商會及獅子會...

柯換電子腳鐶 李文娟泣訴問案凶

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，檢察官指控柯以木可公關公司侵占六八三四萬元，昨傳喚前木可負責人李文娟作證...

賴總統：台灣強韌安全 世界民主防線就更穩固

聯合國大會總辯論昨登場，賴清德總統透過預先錄影，於紐約非營利組織Concordia年度峰會以「攜手共創更安全的世界—台灣...

AIT支持台灣參與ICAO

國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會昨在加拿大蒙特婁開第四十二屆大會，台灣仍未受邀。民航局副局長林俊良昨說，仍會在場外與其他國家...

賴清德：拚經濟為優先 第二季經濟成長率超過大陸

世界台灣商會聯合總會今天在台南市召開年會，晚上舉辦夜歡迎晚宴，賴清德總統受邀出席，他強調，除了守護民主，維護國間安全，目...

縣市長最新財產申報出爐 徐榛蔚夫婦背債4479萬元、林姿妙也背千萬債

監察院今天公布最新一期廉政專刊，揭露眾多縣市長財產申報最新情況，其中國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚存款破700萬元，但債務卻高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。