柯換電子腳鐶 李文娟泣訴問案凶

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，檢察官指控柯以木可公關公司侵占六八三四萬元，昨傳喚前木可負責人李文娟作證，李女大量行使拒絕證言權，檢辯詰問均拒答，柯批檢察官查政治獻金是濫訴。

檢察官針對木可相關案情問李文娟數十個問題，包括「妳是否為木可登記負責人」、「木可為何支付眾望金會一千元租金」、「木可有無匯款四五○萬元到柯文哲第一銀行南門分行帳戶」，李女都拒絕證言。

檢察官問李文娟「柯文哲傳給你『雲林陳乙辰在未來一年給他一百萬，當作地方經費』，請問妳傳給陳乙辰的吳雅鴻勞務報酬簽領單，和柯文哲這個指示有沒有關係？」、「為何妳於一一三年七月五日、八月十二日兩次傳送『勞務報酬簽領單-吳雅鴻.xlsx』的電子檔給陳乙辰？」，李女也拒答。

李女哭著說，檢調偵訊時情緒極度害怕、一直處於高壓狀態，檢調以很凶口氣問案，她有很多回答都用猜測的；檢察官安慰李女表示法庭內都用很和緩的態度問話，李女說「那是你們在法官面前才這樣問」、「在調查局不是這樣問的」。

柯的辯護人問「ＫＰ秀負責什麼業務？」、「ＫＰ秀契約文件下方有黃珊珊簽名，代表黃珊珊有參加會議嗎？」、「若監察院認為妳與木可簽約有瑕疵，競總能辦演唱會嗎？」，李女還是拒絕作證。

柯文哲說，二○二四年忙於參加總統大選，柯辦前主任李文宗參考「小英商號」、「扁帽工廠」、「賴桑小舖」做法處理，並沒違法；「ＫＰ秀」是競選團隊規畫宣傳手法，檢察官卻誤為犯罪操作，根本是濫訴、小題大做。

檢察官表示，李文娟會定期給柯文哲報表，報告剩餘款，眾望基金會是柯文哲成立的，員工薪資是柯與民眾黨秘書長周榆修談好後，再由「橘子」許芷瑜傳送薪資表給李文娟處理，如果基金會的錢「混水摸魚」流用到競總或民眾黨，就構成犯罪。

柯妻陳佩琪連日臉書貼文指科技監控收訊不佳、抱怨監控人員干擾生活；柯昨也說，設備在凌晨不斷發出聲響，他近期身體狀況不好，不僅感染帶狀皰疹，還因長期官司壓力失眠「這一年過得很痛苦」。合議庭昨下午庭期結束，通知廠商協助柯更換電子腳鐶。

