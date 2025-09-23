編列1.6億補助扶輪社、獅子會 國民黨團揪明年度中央政府預算：一定嚴審

國民黨立院黨團今晚表示，115年度中央政府總預算中，將編列6千萬元補助國際扶輪年會及同濟會、扶輪社、國際青年商會及獅子會等公益性社團1億元，合計1.6億元。國民黨團公開要求賴政府把公帑花在人民最需要的地方。拿國家資源補助這些資源充沛的民間社團，不但有損這些社團的中立及公益性，更讓無黨無派的民間團體被迫貼上政治標籤。請問，賴政府執政無能，窮得只剩下補助了嗎？

國民黨團表示，賴清德總統「團結國家十講」，僅完成四講，但是四講皆在扶輪社、獅子會舉行。現在扶輪社將獲得年會場地費6千萬補助，是國安四講掛名費的後謝金嗎？參與國際扶輪社、同濟會、國際青年商會及獅子會的會友都是事業有成，不分黨派的社會賢達，他們缺政府這些補助嗎？會友們真的想拿這些補助嗎？還是賴政府想要藉由高額補助去蹭這些公益性社團，救自己持續下跌的民調？

國民黨團說明，1.6億元可以讓弱勢學童多喝一點鮮奶，1.6億元可以讓弱勢學童多吃一點營養午餐？也可以讓弱勢學生及偏鄉學校夏天可以出的起學校的冷氣費。這個政府現在心中窮得只剩下政治算計，窮得只想著選舉。1.6億元可以讓很多人生活可以再好一點，壓力再小一點。但賴政府看不到勞苦民眾實際的生活需求。這是國家的不幸，全民的悲哀。

國民黨團重申，將在開議後，嚴格檢視115年度中央政府總預算中每一筆補助預算，要讓每一分人民的血汗錢花在對的人、對的事上，絕不讓中央政府在賴清德、行政院長卓榮泰手上繼續向下沉淪，亂花人民的每一分錢。

