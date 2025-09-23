編列1.6億補助扶輪社、獅子會 國民黨團揪明年度中央政府預算：一定嚴審
國民黨立院黨團今晚表示，115年度中央政府總預算中，將編列6千萬元補助國際扶輪年會及同濟會、扶輪社、國際青年商會及獅子會等公益性社團1億元，合計1.6億元。國民黨團公開要求賴政府把公帑花在人民最需要的地方。拿國家資源補助這些資源充沛的民間社團，不但有損這些社團的中立及公益性，更讓無黨無派的民間團體被迫貼上政治標籤。請問，賴政府執政無能，窮得只剩下補助了嗎？
國民黨團表示，賴清德總統「團結國家十講」，僅完成四講，但是四講皆在扶輪社、獅子會舉行。現在扶輪社將獲得年會場地費6千萬補助，是國安四講掛名費的後謝金嗎？參與國際扶輪社、同濟會、國際青年商會及獅子會的會友都是事業有成，不分黨派的社會賢達，他們缺政府這些補助嗎？會友們真的想拿這些補助嗎？還是賴政府想要藉由高額補助去蹭這些公益性社團，救自己持續下跌的民調？
國民黨團說明，1.6億元可以讓弱勢學童多喝一點鮮奶，1.6億元可以讓弱勢學童多吃一點營養午餐？也可以讓弱勢學生及偏鄉學校夏天可以出的起學校的冷氣費。這個政府現在心中窮得只剩下政治算計，窮得只想著選舉。1.6億元可以讓很多人生活可以再好一點，壓力再小一點。但賴政府看不到勞苦民眾實際的生活需求。這是國家的不幸，全民的悲哀。
國民黨團重申，將在開議後，嚴格檢視115年度中央政府總預算中每一筆補助預算，要讓每一分人民的血汗錢花在對的人、對的事上，絕不讓中央政府在賴清德、行政院長卓榮泰手上繼續向下沉淪，亂花人民的每一分錢。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言