我農訪團訪美國俄亥俄州 強化台美糧食安全供應鏈韌性

中央社／ 紐約23日專電

台灣農訪團到訪美國俄亥俄州哥倫布市，與當地農業產業協會代表簽署合作採購意向書。農業部次長杜文珍強調，這展現台灣對俄州農民的支持，降低國際貿易變動衝擊，有助強化台美食安供應鏈韌性。

由農業部次長杜文珍率領的農訪團20至23日訪問俄亥俄州，台灣黃豆、玉米產業代表22日在州首府哥倫布市（Columbus）與相關產業協會代表進行意向書簽署儀式，杜文珍、駐芝加哥辦事處長類延峰及俄州政府官員、州議會領袖等出席。

植物油製煉工業同業公會理事長洪堯昆、台灣飼料工業同業公會常務理事楊杰，分別與俄州黃豆協會及玉米推廣組織簽署黃豆、玉米採購意向書，4年內將向美國採購總值約21.2億美元（約新台幣640億元）的玉米製品及34.4億至42億美元的黃豆產品。

杜文珍指出，台灣與俄州姊妹州歷史悠久、情誼深厚，雙方夥伴關係緊密，俄州農民辛勤努力，致力以自然方案提高產能。此外，雙方夥伴關係更有州政府、州議會及頂尖大專院校的支持。

杜文珍強調，意向書的簽署不僅強化貿易連結，更展現台灣對俄州農民的支持、降低農民受國際貿易變動的衝擊，有助強化台美糧食安全供應鏈韌性。

類延峰表示，今年是台灣關係法立法46週年，台美各面向關係均顯著成長，雙方是安全、經貿及共享價值的堅實夥伴，彼此關係互補，經貿連結顯著深化；2024年台灣對美投資佔對外總投資額40%，2021年至2023年貿易量也成長50%，構築強健經貿生態系統。

俄州官員及州議會領袖歡迎感謝農訪團來訪，並指出台灣是俄州前5大貿易夥伴，這次雙方農業合作互惠互利意義深遠，州政府官員頒發州長狄懷恩（Mike DeWine）及副州長崔所（Jim Tressel）的感謝狀。

2025年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團早前訪問華府，再分別前往阿肯色、俄亥俄、印第安納、南達科他、蒙大拿、愛達荷、佛羅里達及德州，洽商採購合作黃豆、玉米、小麥與牛肉等農產品的機會。

農民 台美 經貿 農業部 食安 供應鏈

