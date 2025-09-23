賴清德：拚經濟為優先 第二季經濟成長率超過大陸

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
世界台灣商會聯合總會今天在台南市召開年會，晚上舉辦夜歡迎晚宴，賴清德總統受邀出席，他強調，除了守護民主，維護國間安全，目前以拚經濟為優先，改善投資環境，第二季經濟成長率8%，不但高於世界許多國家，更高於中國大陸。與美國的對等關稅，會爭取調降到20%以下。

世界台灣商會聯合總會今年選在台南舉辦年會及理監事聯席會議，今晚在安平福爾摩沙遊艇酒店舉辦晚會。賴清德致詞時表示，晚宴的地點正是他去年就職時國宴的場地，酒店會用國宴方式歡迎，以賓至如歸。他感謝台商總會這幾年來扮演政府和僑民的橋梁，而且熱心公益，除了在僑居地做，國家有需要時也是大力伸出援手，像這次丹娜絲颱風重創台南，就大力贊助救災。

他說，大家都認為民進黨政府推動民主、守護民主最有力，其實在拚經濟上也很不錯。他舉例，在陳水扁擔任總統時，平均經濟成長率4%，蔡英文3.2%，反觀馬英九是2.8%。他又說，上任後經濟成長率持續提升，今年第二季成長率8%，比大陸的經濟成長還要高。他並以「中心邊陲理論」批馬政府時代一中市場的錯誤。賴清德說，雖然當時西進可能有其必要性，但「633」沒達成，且因同一市場，價格均等，最後中心落在大陸，台灣成了邊陲。

賴清德表示，從蔡英文執政股票8000多點，到今天已2萬6000多點，股值超過2.7兆美金，今年8月外銷創歷史新高，達到580多億美金，而目前失業率約3.3%。因此除了守護民主、維護國家安全外，以拚經濟為優先，大力改善投資環境。

對於與美國的對等關稅，賴清德說，會和美國好好談，爭取更好的條件，讓20%關稅再調降。雖然中小企業受到衝擊，特別是傳統產業如螺絲和工具機，但也編列930億幫助中小企業，並提出解決方案，把衝擊降至最低，以及編100多億協助中小企業數位轉型。賴總統強調產業均衡發展，不會只顧科技產業與大企業，傳統產業與小產業同樣照顧。

台南市長黃偉哲表示，世界台灣商會聯合總會在台南召開年會是台南的榮幸，因此特別安排各局處首長與台商總會交流，除了交換意見、提供資訊促進商機也聯絡感情。總會長吳光宣感謝市府安排各局處首長、企業界人士來參加晚宴，希望透過互動、發現新商機，並有合作發展的機會。

